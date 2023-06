Trabzonspor'un yeni transferi Orsic'in sırrını Sedat Kaya açıkladı

Sedat Kaya / YENİÇAĞ

Trabzonspor'un imza atmak için gün saydığı Hırvat yıldız Mislav Orsic, her golden sonra sağ kolunu öpmesiyle biliniyor.

Tecrübeli futbolcunun bu gol sevincinin perde arkasında çok bilinmeyen büyük bir aşk hikayesi var.

Orsic çocukluk aşkı Suzana ile evli.

Hırvatistan'da örnek çift olarak gösteriliyorlar.

Yıldız futbolcu Suzana ile evlendiği gün sağ kolunun iç tarafına onun ismini yazdırıyor ve söz veriyor.

"Attığım her golde seni öpeceğim."

Orsic, o gün bugün her golü eşi Suzana'nın ismini öperek kutluyor.

Transfer gerçekleşip, Orsic gollerini atmaya başlayınca Trabzonsporlu taraftarlar bu sevinci çok sık izleyecek.