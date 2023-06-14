Türk milleti hangi siyasetçiyi sever?

Türk milletinin bir siyasetçide aradığı vasıflar neler?

Çalan ama çalışan mı?

Dürüst ve güvenilir olan mı?

Alevi mi, Sünni mi?

Türk mü, Kürt mü?

Solcu mu, sağcı mı?

Milliyetçi mi muhafazakar mı?

Dinci mi, Laik mi?

Eğitimli mi, Eğitimsiz mi?

Genç mi, yaşlı mı?

Kin ve nefret söylemleri olan mı?

Sevgi ile birleştirici olan mı?

Toplumu bölen mi?

Toplumu kucaklayan mı?

Demokrasiye inanan mı?

Demokrasi araçtır diyen mi?

Yargının bağımsız ve tarafsızlığına inanan mı?

Yargıyı siyasete bağımlı yapan mı?

Medyayı yandaş yapan mı?

Özgür medyayı savunan mı?

Gazetecilere ve siyasetçilere saldırtan mı?

Özgür medyayı savunan mı?

RTÜK’ü özgür medyayı cezalandırmak için kullanan mı?

RTÜK’ü siyasi yapıdan kurtaracak olan mı?

Ekonomiyi ben bilirim diyen mi?

Ekonomi ortak akıl ile yönetilir diyen mi?

Kumpas videoları, sahte afişler yapan, iftira atan mı?

Dürüst siyaset yapan mı?

Milleti açlık ve yoksulluktan kurtarmak isteyen mi?

Sosyal yardımları arttırmak ile övünen mi?

Diktatör mü?

Demokrat mı?

Millete hakaret eden mi?

Millete saygı gösteren mi?

Amerikan’ın BOP eş başkanı olan mı?

Özgür dış politika yapan mı?

Parti devleti kuran mı?

Devleti siyasete alet etmeyen mi?

Devlete, siyasi atamalar yapan mı?

Liyakat ve kariyer sahiplerini devlete atayan mı?

Kozmik odayı FETÖ’cülere açıp devlet sırlarını veren mi?

Devletin gizli bilgilerini koruyan mı?

Sınırları açıp ülkeyi sığınmacı kampına çeviren mi?

Sınır namustur tek bir kişi geçemez diyen mi?

Vatan toprağı 20 Türk adasının Yunan işgaline uğramasına göz yuman mı?

Vatan toprağına sahip çıkmak isteyen mi?

Amerika’nın PYD ile Suriye’nin kuzeyinde terör devleti kurmasına göz yuman mı?

Bu terör devletine karşı çıkan mı?

Şerefli Türk askerine FETÖ ve Amerika ile kumpas kuran mı?

Askeri siyasete alet etmeyen mi?

FETO’culara verdiği destek ile Türkiye’yi 15 Temmuz’a mahkum eden mi?

Cemaat ve tarikatları devlete sokmayan mı?

Bakanlarını rüşvet ve yolsuzluğa bulaştıran mı?

Rüşvet ve yolsuzlukların hesabını sormak isteyen mi?

Devlet ihalelerini yandaşlara peşkeş çeken mi?

İhaleleri canlı yayınla şeffaf yapan mı?

8 kez imar affı çıkartıp depremlerde 50 bini aşkın can kaybına neden olan mı?

İmar aflarına karşı çıkan mı?

İstediğine vergi indirim yapan mı?

Vergide adaleti sağlayacağız diyen mi?

Geçmeyenin dövizle para ödediği sistemi yapan mı?

Devleti soydurmam diyen mi?

Ülkeyi tek adam yönetsin diyen mi?

Ülke ortak akıl ile yönetilsin diyen mi?

Açlık ve yoksulluk altına milleti inleten mi?

İnsanca, hakça paylaşım diyen mi?

Zengini daha zengin yapan mı?

Fakiri zengin yapacağım diyen mi?

Cemaat ve tarikatlarla devleti yöneteceğim diyen mi?

Laik devlete sahip çıkacağım diyen mi?

Çocuklara zorla din öğreteceğim diyen mi?

Çocukları bilgi ve teknoloji çağına uygun eğiteceğim diyen mi?

Anayasayı çiğneyen mi?

Anayasaya sahip çıkan mı?

Yurt dışındaki mal varlığının hesabını veremeyen mi?

Yurt dışında mal varlığı olmayan mı?

Yalan dolan talan yapan mı?

Tüyü bitmemiş yetimin hakkına sahip çıkan dürüst olan mı?

Bir soru da değerli hukukçu dostum Ömer Faruk Eminağaoğlu’ndan CHP için geldi;

Alan siyaseti mi?

Salon siyaseti mi?

Başka soru yok…

Herkes elini başına koyup ne yanıt vereceğini düşünsün…

Sosyologlar ya da toplum bilimciler de bilimsel tez konusu yapsın Türkiye’nin bu sosyal yapısını…