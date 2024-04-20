Erol Bulut'un yüzü güldü

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Erol Bulut'un yüzü güldü
İngiltere Championship'te Cardiff, Southampton ile karşı karşıya geldi.

Erol Bulut'un takımı Cardiff, İngiltere Championship'te 44. hafta maçında evinde Southampton'u ağırladı.

Cardiff, mücadeleyi 2-1 kazandı ve Southampton'a Premier Lig yolunda çelme taktı.

Ev sahibinin gollerini 68. dakikada Diedhiou ve 90+6'da Ashford atarken, konuk ekibin tek golü 12. dakikada Aribo ile geldi.

Bu sonuçla puanını 62 yapan Cardiff, 11. sırada yer aldı.

Southampton ise 84 puanla 4. sırada kaldı.

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CARDIFF KARNESİ
Erol Bulut, bu sezon takımıyla çıktığı 44 maçta 19 galibiyet alırken, 5 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı.

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