Erol Bulut'un yüzü güldü

Erol Bulut'un takımı Cardiff, İngiltere Championship'te 44. hafta maçında evinde Southampton'u ağırladı.
Cardiff, mücadeleyi 2-1 kazandı ve Southampton'a Premier Lig yolunda çelme taktı.
Ev sahibinin gollerini 68. dakikada Diedhiou ve 90+6'da Ashford atarken, konuk ekibin tek golü 12. dakikada Aribo ile geldi.
Bu sonuçla puanını 62 yapan Cardiff, 11. sırada yer aldı.
Southampton ise 84 puanla 4. sırada kaldı.
CARDIFF KARNESİ
Erol Bulut, bu sezon takımıyla çıktığı 44 maçta 19 galibiyet alırken, 5 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı.
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