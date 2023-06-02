Orhan UĞUROĞLU
Ucube rejim ve defolu demokrasi…
Medya işi gücü bıraktı kabine listeleri yayınlıyor. Hiç uğraşmasınlar ben kesinleşen listeyi açıklıyorum.
Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Recep Tayyip Erdoğan
TBMM Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Bakanlar:
1- Adalet Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan
2- Çalışma Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan
3- Sağlık Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan
4- Çevre ve Şehircilik Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan
5- Dışişleri Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan
6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan
7- Gençlik ve Spor Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan
8- Maliye Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan
9- Hazine Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan
10- İçişleri Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan
11- Millî Eğitim Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan
12- Ticaret Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan
13- Sanayi ve Teknoloji Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan
14- Tarım Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan
15- Millî Savunma Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan
16- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan
17- Kültür ve Turizm Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan
18- Aile Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan
19- Orman ve Su Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan
20- Afet ve Göç Bakanlığı - Recep Tayyip Erdoğan
Yeni kabineye yeni bürokratik atamalar da elbette yapılacak:
Merkez Bankası Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
TÜİK Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
TMSF Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
BDDK Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Rekabet Kurumu Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
YÖK Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Savunma Sanayi Müsteşarı: Recep Tayyip Erdoğan
Özelleştirme İdaresi Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
TAPDK Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Türk Akreditasyon Kurumu Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Varlık Fonu Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
THY Genel Müdürü: Recep Tayyip Erdoğan
Tüm kamu bankalarının genel müdürlerinin adları: Recep Tayyip Erdoğan
TRT Genel Müdürü: Recep Tayyip Erdoğan
Anadolu Ajansı Genel Müdürü: Recep Tayyip Erdoğan
RTÜK Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Medyanın yüzde 95'inin hâkimi: Recep Tayyip Erdoğan
Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Genelkurmay Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Kara Kuvvetleri Komutanı: Recep Tayyip Erdoğan
Hava Kuvvetleri Komutanı: Recep Tayyip Erdoğan
Deniz Kuvvetleri Komutanı: Recep Tayyip Erdoğan
Jandarma Komutanı: Recep Tayyip Erdoğan
81 ilimize atanan valilerin adları: Recep Tayyip Erdoğan
Emniyet Genel Müdürü: Recep Tayyip Erdoğan
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Yargıtay Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Danıştay Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Sayıştay Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Yüksek Seçim Kurulu'nun 11 yargıcının adları: Recep Tayyip Erdoğan
Devlet Personel Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
İnsan Hakları Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Atom Enerji Kurumu Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
TÜBİTAK Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Şeker Kurumu Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Gelir İdaresi Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
KOSGEB Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
TİKA Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Türk Standartları Enstitüsü Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Türk Patent Enstitüsü Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Kadının Statüsü Genel Müdürü: Recep Tayyip Erdoğan
Aile ve Sosyal Araştırma Genel Müdürü: Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye İş Kurumu Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
İller Bankası Genel Müdürü: Recep Tayyip Erdoğan
Gençlik ve Spor Genel Müdürü: Recep Tayyip Erdoğan
Eximbank Genel Müdürü: Recep Tayyip Erdoğan
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Futbol Federasyonu Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Tüm federasyonlarının başkanlarının adları: Recep Tayyip Erdoğan
Değerli okurlarım verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim.
Ama Türkiye'deki Tek Adam Rejimi maalesef işte tam da budur.
Ucube adı bile artık yetersizdir.
Ve maalesef Türkiye'nin ağırlaşan sorunlarının temeli de bu çarpık rejim ile ortadadır:
-Defolu demokrasi…
Eeee her ülke layık olduğu şekilde yönetilir…