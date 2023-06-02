Ucube rejim ve defolu demokrasi…

Medya işi gücü bıraktı kabine listeleri yayınlıyor. Hiç uğraşmasınlar ben kesinleşen listeyi açıklıyorum.

Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Recep Tayyip Erdoğan

TBMM Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Bakanlar:

1- Adalet Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan

2- Çalışma Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan

3- Sağlık Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan

5- Dışişleri Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan

6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan

7- Gençlik ve Spor Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan

8- Maliye Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan

9- Hazine Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan

10- İçişleri Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan

11- Millî Eğitim Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan

12- Ticaret Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan

13- Sanayi ve Teknoloji Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan

14- Tarım Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan

15- Millî Savunma Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan

16- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan

17- Kültür ve Turizm Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan

18- Aile Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan

19- Orman ve Su Bakanı - Recep Tayyip Erdoğan

20- Afet ve Göç Bakanlığı - Recep Tayyip Erdoğan

Yeni kabineye yeni bürokratik atamalar da elbette yapılacak:

Merkez Bankası Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

TÜİK Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

TMSF Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

BDDK Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Rekabet Kurumu Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

YÖK Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Savunma Sanayi Müsteşarı: Recep Tayyip Erdoğan

Özelleştirme İdaresi Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

TAPDK Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Türk Akreditasyon Kurumu Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Varlık Fonu Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

THY Genel Müdürü: Recep Tayyip Erdoğan

Tüm kamu bankalarının genel müdürlerinin adları: Recep Tayyip Erdoğan

TRT Genel Müdürü: Recep Tayyip Erdoğan

Anadolu Ajansı Genel Müdürü: Recep Tayyip Erdoğan

RTÜK Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Medyanın yüzde 95'inin hâkimi: Recep Tayyip Erdoğan

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Genelkurmay Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Kara Kuvvetleri Komutanı: Recep Tayyip Erdoğan

Hava Kuvvetleri Komutanı: Recep Tayyip Erdoğan

Deniz Kuvvetleri Komutanı: Recep Tayyip Erdoğan

Jandarma Komutanı: Recep Tayyip Erdoğan

81 ilimize atanan valilerin adları: Recep Tayyip Erdoğan

Emniyet Genel Müdürü: Recep Tayyip Erdoğan

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Yargıtay Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Danıştay Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Sayıştay Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Yüksek Seçim Kurulu'nun 11 yargıcının adları: Recep Tayyip Erdoğan

Devlet Personel Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

İnsan Hakları Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Atom Enerji Kurumu Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

TÜBİTAK Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Şeker Kurumu Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Gelir İdaresi Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

KOSGEB Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

TİKA Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Türk Standartları Enstitüsü Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Türk Patent Enstitüsü Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Kadının Statüsü Genel Müdürü: Recep Tayyip Erdoğan

Aile ve Sosyal Araştırma Genel Müdürü: Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye İş Kurumu Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

İller Bankası Genel Müdürü: Recep Tayyip Erdoğan

Gençlik ve Spor Genel Müdürü: Recep Tayyip Erdoğan

Eximbank Genel Müdürü: Recep Tayyip Erdoğan

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Futbol Federasyonu Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Tüm federasyonlarının başkanlarının adları: Recep Tayyip Erdoğan

Değerli okurlarım verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim.

Ama Türkiye'deki Tek Adam Rejimi maalesef işte tam da budur.

Ucube adı bile artık yetersizdir.

Ve maalesef Türkiye'nin ağırlaşan sorunlarının temeli de bu çarpık rejim ile ortadadır:

-Defolu demokrasi…

Eeee her ülke layık olduğu şekilde yönetilir…