﻿Ucuzlayan Türkiye!

Körfez ve Orta Doğu ülkelerine emlak pazarlaması yapan emlakçının reklamı:

"Dünyada böyle ucuzu yok! 48 saatte başvuru 90 günde pasaport sadece 400 bin dolara".

Bir avuç dolar için Türkiye'nin düşürüldüğü hale bakar mısınız?

Sadece bu mu?

İngiliz, Alman ve Hollandalı turizm firmalarının reklamları bundan daha da can yakıcı:

"1 aylık doğal gaz faturasına Türkiye'de 5 yıldızlı otelde tatil. Deniz, güneş ve yemek-içki sınırsız".

Seni kıskandığını iddia ettiğin ülkelerin emeklileri, sadece bir aylık gaz faturasına, senin ülkende krallar gibi yaşıyor ve sen bundan, dolar geliyor diye mutlu oluyorsun.

Bulgaristan'dan artık insanlar haftalık pazar alışverişi için Türkiye'ye geliyor.

Sınırdan düzenli olarak dolmuş kaldırılıyor.

Sarp sınır kapısından eskiden Türkler, Gürcistan'a alışverişe giderdi. Hatta vücutlarına et sarıp getirirlerdi.

Şimdi tam tersi oldu.

Gürcüler iğneden ipliğe alışverişe Türkiye'ye geliyor.

İlk bakışta ne güzel ülkemiz sınır ticareti yapıyor diyebilirsiniz! Ancak ülken neden ve kime göre ucuz?

Gürcü ve Bulgarlar için ucuz olan ürünler, senin için neden ucuz değil onu da sorgula.

Türkiye'de AKP ile her şey ucuzladı.

İnsan hayatı bile…

Madenlerde patlamada ölen ve sonra şehit ilan edilen madenciler…

Trafikte selektör yaptığı için bir psikopat tarafından 76 bıçak darbesi ile öldürülenler…

Dahası, boşandığı ya da boşanmak istediği için çocuğunun gözü önünde katledilen kadınlar…

Hepsi bu ülkede.

Ucuz iş gücü bu ülkede. Ülkenin neredeyse yarıdan fazlası asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret demek işverenin en az vermesi gereken yasal ücret anlamında. Bu artık bir skala olmuş. Milyonlarca insan asgari ücret alıyor ve asgari bir hayat yaşıyor.

Üniversite mezunlarının üç harfli marketlerde kasiyer olmak için kuyruğa girdiği bir ülke Türkiye.

Türkiye'de her şey ucuz…

Neyse ki, başta Avrupa olmak üzere tüm dünya bizi kıskanıyor.