1983 yılında Anavatan Partisi, kurucusu olarak siyasete atılarak Yozgat milletvekili seçilen Lütfullah Kayalar, 5 dönem Yozgat Milletvekilliği yaptı.

TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği, TBMM KİT Komisyon Başkanlığı ile Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yaptı.

14 Mayıs'ta İYİ Parti'den Yozgat sevdalısı milletvekili adayı olarak yola çıkan Kayalar, Yozgat'ı köy köy geziyor.

Sorgun mitinginde izlediğim Lütfullah Kayalar çok etkileyici bir konuşma yaptı.

Kayalar'ın konuşması özetle şöyle:

"Türkiye de Yozgat da yeni bir dönemin başlayacağının artık güçlü sesleri duyuluyor.

Kalpleri mühürlü olmayan sağduyulu vatandaşlarımızın sesleri Türkiye'ye tsunami gibi dev dalgalarla yayılıyor.

Karanlık dönem sona eriyor.

Ve artık tam demokrasinin ışıkları görünmeye başlandı.

Yıpranan siyasi kadroların yerine liyakatli, kariyerli yeni bir kadroyla yola çıkıyoruz.

Millet İttifakı'nın altı partisi güç birliği yaptı, iş birliği yaptı ve yapıcı, kucaklayıcı bir üslupla milleti kavgaya sürükleyecek tek bir söz söylemiyor.

Çünkü bizim işimiz siyasi kavga değil, barış. Savaşa, kavgaya gitmiyoruz seçime gidiyoruz.

Sandık demek seçim demek, demokrasi demektir.

21 yıldır millete huzur, refah ve ekonomik kalkınma veremeyen iktidarın görevi sonlanıyor.

Siyasi kavga yapanlar insanlarımızı bölmeye çalışanlar Türkiye'nin birliğine ve beraberliğini zedeleyenler bugün gerçek dışı iddialar ile miting alanlarını seslendiriyorlar.

Allah kısmet etti Yozgatlılarımız destek verdiler ve Maliye Bakanı olunca Şeker Fabrikası kurduk ve açılışını yaptık.

İktidar ne yaptı? Türkiye'de bir çok şeker fabrikası kapandı ve satıldı.

Şimdi çıkıp altı değil yedi parti var, yedincisi de terörle ilgilidir diyorlar.

Allah'tan korkun.

Vicdanınız varsa Allah'tan korkun.

Siyaset için bir şeyler söylenebilir ama bu iftira çamur at izi kalsın siyasetidir.

Söyledikleri yalandır, yalan…

Yozgatlılar de Türk milleti de bu yalan ve iftiralara karşı sandıkta en güzel yanıtı vereceklerdir.

Türkiye'de AKP iktidarının vatandaşa söyleyeceği vaatleri yok.

Çünkü milleti açlık ve yoksulluk sınırına düşüren 21 yıllık iktidarın tek çaresi kalmıştır.

Yalana sarılmak. Millet İttifakı'na çamur atmak.

Bizlere toz lekesi dahi tutmaz.

Bizim işimiz akıl, bizim işimiz mantık, bizim işimiz sorgulama.

Bizim bayrağımıza ve vatanımıza olan sevgimizden hiç kimse şüphe edemez.

Bizim dinimiz sevgi, bizim dinimiz birlik beraberlik dinidir.

Gelin birbirimizi ayırmayalım, tuzağa düşmeyelim.

Hepimiz ülkemiz için, Yozgat'ımız için, birlik ve beraberlik için çalışalım diyoruz.

Bu seçimde iki tane sandık var. Birisi milletvekili sandığı.

İYİ Parti'ye oy vereceksiniz, iyi insanlar sizlere hizmet edecek.

Milletvekili, milletin vekilidir.

Millete kapısı açık olmalıdır her vekilin ama bugün böyle mi?

Biz milletimize hizmet için and içtik, yola çıktık.

Allah kısmet ederse, bana görev verirseniz yeniden mesai arkadaşlığına başlıyoruz. Köylerimizin işlerinden, beldelerimizin işlerinden başlarız.

Ama işimdi bakın eğer particilik yapar da bu iyileri seçemezseniz Ankara'daki işiniz çok zor.

Ankara'dan Yozgat'a daha fazla hizmet getirebilmek için, tarımla ilgili olan sorunlarınızın çözümü için, tüm dertlerinizin çözülmesi için, tecrübeleri fazla hizmet aşkı olan kişileri seçmeniz lazım.

İkinci bir sandık daha var. O sandık da Cumhurbaşkanlığı sandığıdır.

Millet İttifakı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayız ve birlikte bir ittifak içerisinde iktidara yürüyoruz.

Ve sizlerden de Sayın Kılıçdaroğlu için oy istiyoruz.

Türkiye'de yeni bir cumhurbaşkanlığı dönemi başlarken, birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde Allah kısmet ederse, milletimizin de büyük teveccühü ile yeni bir dönem başlatacağız.

Kadışehri'nde de Çekerek'te de Aydıncık'ta da Sarıkaya'da da Boğazlıyan'da da Yerköy'de de Şefaatli'de de Yozgat merkezde de Akdağmadeni'nde milletimiz çok iş bekliyor. O halde çok hizmet edilmesi lazım.

Milletimizden isteğimiz, vicdan muhasebesi yapmalarıdır.

Oy kullanmak 5 dakika.

Siz 5 dakikada güzel bir seçim yaparsanız, inşallah önümüzdeki 5 senede de Allah kısmet ederse hep birlikte çok güzel işler yaparız."