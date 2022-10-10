WhatsApp da paralı oluyor

TV100'ün haberine göre, uzun zamandır üzerinde çalışıldığını bildiğimiz ücretli WhatsApp sürümü olan WhatsApp Premium nihayet beta programına dahil edildi.

Meta çatısı altında bulunan WhatsApp, yeni bir dönem hazırlığı içerisinde. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp’ta reklamların da görüneceği söylentisi çıkarken; ücretli WhatsApp Premium sonunda beta programlara dahil edildi.

FİYAT ÜLKEYE GÖRE DEĞİŞİCEK

WhatsApp Premium, belirli işletme hesapları için WhatsApp ayarlarını açarak katılabilecekleri isteğe bağlı bir premium plan olacak. WhatsApp ayarlarında "WhatsApp Premium" adlı yeni bir bölüm varsa, bu, işletme hesabının plana katılmaya uygun olduğu anlamına gelecek. Bir işletme, ülkeden ülkeye değişebilen belirli bir abonelik ücret ödeyerek WhatsApp Premium'a katılabilecek.

WhatsApp Premium'a katılan işletmeler tek hesaba 10 adede kadar cihaz da bağlayabilecek. Böylece işletmedeki daha fazla kişi, müşterilere mesaj göndermek için aynı WhatsApp hesabını kullanabilecek.

WhatsApp Premium, Android ve iOS için WhatsApp Business beta'nın en son sürümlerini yükleyen belirli ülkelerdeki bazı işletmelere sunuldu.