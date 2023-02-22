﻿Yeter artık dön gel çok özledik çoook…

Doğup büyüdüğüm Ankara'nın Bahçelievler semtinde Devlet Baba vardı.

Ulubatlı Hasan İlkokulu'nda andımızı okurduk her sabah.

Her Cuma okulumuzun direğine Türk Bayrağını çekerken, her Pazartesi sabah gönderdeki bayrağımızı indirirken İstiklal marşımızı haykırırdık.

İlkokuldan sınavla mezun olurken diplomamızı alabilmek için İstiklal Marşımızın 10 kıtasını ezbere söylemeye mecburduk.

Ah Devlet Baba ah…

Mahallemizde; cumhuriyet savcıları, hâkimler vardı.

Yargıtay, Danıştay, Sayıştay üyeleri vardı.

Troleybüs ile işe gider gelirlerdi.

Ah Devlet Baba ah…

Bahçelievler sokaklarında bakanları görürdük, 7. Caddede alışveriş ederlerdi korumasız.

Devlet Baba'nın polis karakolu vardı karakol durağında. Bahçesindeki meyve ağaçlarında meyve toplayıp yememiz serbestti.

Mahalle bekçilerimiz vardı aile fertlerimizi ismen bilir, tanırdı.

Postacı Mehmet amcamız vardı, üniforması ile dağıtırdı mektupları.

Devletin üst düzey bürokratları otururlardı ki onlar da otobüs ya da dolmuşla işe gider gelirlerdi.

Lojmanlar filan yoktu Ankara'mızda.

Ah Devlet Baba ah...

Çok katlı binalar da yoktu, ta ki yık-yap için 3 kat bir de teras katı izni çıkıncaya kadar.

Sonra 4 kat oldu ki 4. kata da dubleks izni verildi.

Kim bilir hangi partinin belediye başkanıydı Bahçelievler'i beton evler yapan…

Ah Devlet Baba ah...

Hava gazı vardı 1985-1986'de doğal gaz çalışması başlatıldı Türkiye'de ilk kez Bahçelievler'de.

Yağmur rögarları vardı, kayboldu gitti. Kanalizasyon, elektrik trafoları, telefon hatları, çok katlı binalar için yetersiz kaldı, kaz, yap, asfaltla dönemi yaşandı.

Bahçelievler'de Gülhane Tıp Fakültesi (GATA) vardı o da gitti, 15 Temmuz sonrası tamamen gitti.

Bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, büyükelçiler, gazeteciler, iş insanları vardı Bahçelievler'de.

Toplumun mozaiği iç içeydi evlerde, sokaklarda, caddelerde

*Lojmanlar yapıldı, bakanlar gitti.

*Lojmanlar yapıldı, milletvekilleri gitti.

*Lojmanlar yapıldı bürokratlar da gitti.

*Büyükelçiler de gitti.

Karakol gitti karakol…

Devlet Baba'nın güvencesinin temeliydi Bahçelievler Polis Karakolu.

Ah Devlet Baba ah…

Ve 1995'te ailemle Bahçelievler'den ayrıldım gözyaşları ile.

Çankaya'da kaldım yine de…

Çankaya…

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mütevazı evi.

Birinci Cumhurbaşkanımızdan 11. Cumhurbaşkanına kadar ikametgahı ve ofisiydi Çankaya Köşkü…

"Milletvekilleri halkın arasında olmalı" diyen dönemin başbakanı Erdoğan, Oran'daki dubleks milletvekili lojmanlarını yıktırarak çok katlı rantlara TOKİ ihalesi ile rant yarattı.

O günlerde Erdoğan, Subayevleri'nde mütevazı bir apartmanda ikamet ediyordu.

2014'te Cumhurbaşkanı seçilince Atatürk Orman Çiftliği'nde "Başbakanlık" olarak kaçak yapımı süren ve o gün adı "Beştepe Devlet Konukevi" olan binayı hızla tamamlattı.

19 Aralık 2015'te Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya'daki eski Dışişleri Konutu'ndan Beştepe'deki Devlet Konukevi'ne taşındı.

Konukevi'nin adı Külliye oldu.

Ancak Külliye ek yapılarla o hale geldi ki Osmanlı padişahlarının görkemli saraylarını bile gölgede bıraktı…

Yolu bile trafiğe kapatıldı.

Binlerce polis koruması altında, yüzlerce makam arabası, onlarca uçak ile Saray sefası başladı…

Hem de mahkeme tarafından kaçak ilan edilen bir saray.

Hem de hâlâ diploması tartışılan bir cumhurbaşkanı…

Ah Devlet Baba ah…

Milletin vekili olmayan ve ömür boyu dokunulmazlık zırhı ile korunan sarayın memuru bakanlar…

Hesap sorulamayan şaşaalı devlet yapısı.

Ah Devlet Baba ah…

Bakkala bile kravatlı takım elbiseli giden, halkın içinde korumasız gezen bakanlar, milletvekilleri…

Bakanlar ki makam araçlarının önünde ve arkasında 2'şer 3'er polis arabaları.

Öyle bakanlar var ki konvoylarında Jammer araçları ile geziyorlar ki cep telefonları çalışmasın.

Meclis Başkanımızın bir konvoyu var ki dünyada eşi benzeri yoktur.

Ah Devlet Baba ah…

Öyle bir dönem yaratıldı ki son 20 yılda şu slogan adeta gerçek oldu:

"Devlet malı deniz yemeyen domuz…"

Ah Devlet Baba ah…

155 kere değiştirilen ihale yasası…

Defalarca çıkarılan imar afları…

Çökertilen devlet bürokrasisi,

Varlığı ile yokluğu anlaşılamayan Türkiye Büyük Millet Meclisi.

Siyasetin emrine giren;

*Yargıtay, Danıştay, Sayıştay...

Ordusu olmayan Genelkurmay Başkanı,

Siyasetin emrindeki;

*Kara, Hava, Deniz komutanlıkları…

Ah Devlet Baba ah…

Türk Silahlı Kuvvetlerine Amerika ve FETÖ ile Ergenekon ve Balyoz gibi kumpaslar kuran AKP iktidarı.

Kozmik Odaya FETÖ'cü savcı ve hâkimin girmesine onay veren dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan.

26. Genelkurmay Başkanı'nın 26 ay esir tutulmasına göz yuman dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan.

Depremlerin enkazında kalan ah Devlet Baba ah…

Yeter artık dön gel, çok özledik çoook…