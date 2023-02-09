9 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fay hattında olmasına rağmen büyük depremde bir kişinin bile ölmediği tek ilçe

Fay hattında olmasına rağmen büyük depremde bir kişinin bile ölmediği tek ilçe

Kahramanmaraş depreminde 1 yıllık binaların yıkılması tepkilere neden olurken 1999 depreminde fay hattı üzerindeki Tavşancıl’da imar planıyla tek bir binanın bile yıkılmamasını akıllara getirdi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 12:55
Takip Et

Fay hattında olmasına rağmen büyük depremde bir kişinin bile ölmediği tek ilçe

Fay hattında olmasına rağmen büyük depremde bir kişinin bile ölmediği tek ilçe
+
Aa
-

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem sonrası 1 yıl önce yapılan binaların yıkılması ve yapılan imar afları sonrası konutların yıkılması tepkilere neden oldu. Yaşanan bu durum 1999 depreminde fay hattı üzerindeki Tavşancıl’da imar planıyla tek bir binanın bile yıkılmamasını akıllara getirdi.

BBC'nin belgeselinden alınan bilgilere göre, 1987 yılında belde belediyesi olan Tavşacıl'da, 1989 yerel seçimlerinde Salih Gün Belediye Başkanı seçildi. Gün, imar planı hazırlamak için Kocaeli Üniversitesi'nden bilim insanlarına başvurdu. Bilim insanları hazırladıkları zemin etüt raporunda deprem riskine dikkat çekiyordu. Gün, bilimsel raporu dikkate alarak bir imar planı hazırladı. Bu plan doğrultusunda başta kat sınırı olmak üzere çeşitli kararlar hayata geçirildi.

SALİH GÜN'ÜN KIZI O GÜNLERİ ANLATIYOR
İmar planı halk arasında tartışma yaratırken Salih Gün'ün kızı Nida Gün Dönmez o zamanları şöyle anlatıyor:

Çok tepki çekti. Babamın en yakın arkadaşları babama küstüler. Ev izni alınmadı. Ruhsat alınmadı. Kendi evimizde rahmetli dedem bir kat daha çıkmak istedi ama babam kendi babasına bile izin vermedi. 'Burası deprem bölgesi baba kesinlikle olmaz' dedi. Her zaman söylediği söz, 'İnsan kaybetmektense oy kaybetmeyi yeğlerim'di.

DEPREMİ YAŞAYAN BÖLGE HALKI: HİÇBİR ZARAR GÖRMEDİK
Yapılan belgeselde ilçedeki depremi yaşamış vatandaşların sözlerine yer verilirken, "Biz burada hiçbir şey yaşamamışız diyoruz kendi kendimize", "Bizim bina hiçbir şekilde etkilenmedi" ve "Bizim evimiz iki katlı ve hiçbir zarar görmedik" ifadeleri yer aldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Mahir ŞEKİ
9.02.2023 13:40
*Dünyada herşey için medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. M.K.Atatürk-25.09.1924  
 
Millet
9.02.2023 13:36
Bak ne güzel haydi akp li belediyeler yapmadı Hatay chp de ve üçüncü dönem ve üstelik kendi belediye binası yıkılmış buna ne diyeceksin editör efendi.Bu başarı başkana aitse ötekinede başarısızlık  
 
Sevil Yılmaz
9.02.2023 13:35
İlim bilim fen teknik mantık işidir bu işler bilen anlayan liyakat ehliyet sahipleri yūrūtmeli  
 
TÜM YORUMLAR (8)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
1
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
2
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
3
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
4
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
5
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
6
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
7
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
﻿Fenerbahçe'den destek pankartı: Ülkemizin başı sağ olsun
﻿Fenerbahçe'den destek pankartı: Ülkemizin başı sağ olsun
﻿Fenerbahçe'den destek pankartı: Ülkemizin başı sağ olsun
﻿İsmail Çipe: Bölgedeki ekipler de enkaz altında kaldı
﻿İsmail Çipe: Bölgedeki ekipler de enkaz altında kaldı
﻿İsmail Çipe: Bölgedeki ekipler de enkaz altında kaldı
﻿80 saat sonra enkazdan çıkarıldı
﻿80 saat sonra enkazdan çıkarıldı
﻿80 saat sonra enkazdan çıkarıldı
﻿Deprem bölgeleri için kan bağışında bulunmak için bu koşullara dikkat
﻿Deprem bölgeleri için kan bağışında bulunmak için bu koşullara dikkat
﻿Deprem bölgeleri için kan bağışında bulunmak için bu koşullara dikkat
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.