Fay hattında olmasına rağmen büyük depremde bir kişinin bile ölmediği tek ilçe

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem sonrası 1 yıl önce yapılan binaların yıkılması ve yapılan imar afları sonrası konutların yıkılması tepkilere neden oldu. Yaşanan bu durum 1999 depreminde fay hattı üzerindeki Tavşancıl’da imar planıyla tek bir binanın bile yıkılmamasını akıllara getirdi.

BBC'nin belgeselinden alınan bilgilere göre, 1987 yılında belde belediyesi olan Tavşacıl'da, 1989 yerel seçimlerinde Salih Gün Belediye Başkanı seçildi. Gün, imar planı hazırlamak için Kocaeli Üniversitesi'nden bilim insanlarına başvurdu. Bilim insanları hazırladıkları zemin etüt raporunda deprem riskine dikkat çekiyordu. Gün, bilimsel raporu dikkate alarak bir imar planı hazırladı. Bu plan doğrultusunda başta kat sınırı olmak üzere çeşitli kararlar hayata geçirildi.

SALİH GÜN'ÜN KIZI O GÜNLERİ ANLATIYOR

İmar planı halk arasında tartışma yaratırken Salih Gün'ün kızı Nida Gün Dönmez o zamanları şöyle anlatıyor:

Çok tepki çekti. Babamın en yakın arkadaşları babama küstüler. Ev izni alınmadı. Ruhsat alınmadı. Kendi evimizde rahmetli dedem bir kat daha çıkmak istedi ama babam kendi babasına bile izin vermedi. 'Burası deprem bölgesi baba kesinlikle olmaz' dedi. Her zaman söylediği söz, 'İnsan kaybetmektense oy kaybetmeyi yeğlerim'di.

DEPREMİ YAŞAYAN BÖLGE HALKI: HİÇBİR ZARAR GÖRMEDİK

Yapılan belgeselde ilçedeki depremi yaşamış vatandaşların sözlerine yer verilirken, "Biz burada hiçbir şey yaşamamışız diyoruz kendi kendimize", "Bizim bina hiçbir şekilde etkilenmedi" ve "Bizim evimiz iki katlı ve hiçbir zarar görmedik" ifadeleri yer aldı.