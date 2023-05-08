İYİ Parti lideri Meral Akşener meydanlarda diyor ki

"Yeşildağ ailesi Erdoğan ailesinin çok yakınıdır ben biliyorum. Abileri, Sayın Erdoğan hapse girdiği zaman, başına iş gelir diye onunla birlikte hapse giren bir arkadaş.

Ali Yeşildağ bir açıklama yaptı. Antalya Havalimanı. 3 milyar Euro'ya bir kankaya veriliyor. Bu bir satış. Buna karşılık başka bir firma 5 milyar Euro veriyor. Ama onun dosyasından evrak çalınıyor. 3 milyar Euro verene veriliyor.

Ali Yeşildağ'ın dediğine göre o 1 milyarcık Tayyip Abi tarafından alındı. Bu ülkenin cumhurbaşkanı bu ülkenin parasının senin cebine atıldığına dair iddia var.

Böyle bir iddianın doğru olmadığını anlatsana milletimize."

Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin mal varlığı gündeme gelince benim de aklıma bu konuda yazdığım 5 ayrı yazı geldi.

5 yazımda tek soru var:

Ailenin ve senin 107 milyar doları var mı Erdoğan?

Bu konudaki yazılarımı aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz...

1-https://www.yenicaggazetesi.com.tr/kemal-kilicdaroglu-ve-erdoganin-mal-varliklari-646652h.htm

2-https://www.yenicaggazetesi.com.tr/savunma-yapmayi-birak-ve-hesap-sor-davutoglu-621425h.htm

3-https://www.yenicaggazetesi.com.tr/mal-varliklari-icin-hodri-meydan-396456h.htm

4-https://www.yenicaggazetesi.com.tr/sok-yaratan-erdogan-sorusu-403810h.htm

5-https://www.yenicaggazetesi.com.tr/haydi-iddialari-tek-tek-yanitlayin-494991h.htm

Bu linkleri ayrı ayrı kopyalayıp tek tek okumanızı öneriyorum...

Erdoğan ne tekzip etti ne dava açtı.

Sükut ikrardan gelir.

Meral hanım, 1 milyar dolar ne ki?

KDV'si bile değil...