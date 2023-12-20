12 sayısının bilinmeyen sırrını Sedat Kaya açıkladı. 12 sayısının sırrını bilen zengin oluyor

Yeniçağ yazarı Sedat Kaya yine herkesi şaşırtan bilgileri açıkladı. Kaya, 12 sayısının bilinmeyen sırrını herkese anlattı. Gezegenlerden, yıldızlara, şehir devletlerine, din adamlarına, zamana, burçlara, takvime kadar her şeyi kapsayan bir bilgiyi açıkladı.

Kaya, 12 sayısının nerelerden nereye geldiğini ve nasıl kutsallaştığını anlattı. 12 gezegenin olduğunu 12 takım yıldızı ve 12 burcun olduğunu, 12 saat ve 12 ay olduğunu gibi birçok bilgiyi açıklayarak 12 sayısının sırrını paylaştı.

Sedat Kaya’nın yazısının okuyan hem şaşırıyor hem de bilgi birikimine sahip oluyor. Yazı da o kadar çok bilinmeyen bilgi var ki okuyan adeta bilgi ve düşünce açısından zengin oluyor.

İŞTE SEDAT KAYA’NIN YAZISI:

6500 yıl önce Mezopotamya'da Sümerler çıktılar ortaya.

Tarihçilere göre uygarlığın temelini atan insanlardı.

Çünkü insanoğlu yazı ve astronomiyi ilk kez onlarla tanımıştı.

Özellikle astronomi.

Sümerler o çağda güneş sistemimizi biliyordu.

Yazıtlara, tabletlere güneş sistemimizle ilgili hayret edici bilgiler bıraktılar.

Sümer yaratılış destanı Enuma Eliş kelime anlamı olarak "Bir zamanlar gökyüzünde" demekti ve güneş sistemimizin, derin uzaydan gelen dev bir gezegenin diğer gezegenlere çarpmasından oluştuğunu anlatıyordu.

Enuma Eliş'te bizim güneş sistemimizde Güneş ve Ay dahil 12 gezegenden söz edilir.

Sümerler bu 12 gezegeni tabletlere, mühürlere, yazıtlara işlediler.

12'nci gezegene de "ortadan geçen" anlamına gelen "Niburu" adını verdiler.

Niburu ya da başka bir adıyla Marduk Tanrıların gezeniydi.

Marduk'un kelime anlamı gökten düşenler demek olan Anunnakiler yaşıyordu.

Onlar yaratmıştı insan oğlunu, gezegenler dahil onlar öğretmişti herşeyi.

O yüzden 12 gezegeni birer Tanrı kabul ettiler.

Ve o çağda inanılmaz bir kozmik bilginin sahip oldular.

Ay’ın Dünya çevresinde yılda 12 kez döndüğünü gözlemlediler.

Bir yılı 12 aya böldüler.

Ayın günde 12 derecelik bir açısal mesafeyi tarayarak dünyanın etrafında dolaştığını farkettiler.

Gökyüzünü 12 bölüme bölerek burçları oluşturdular.

Güneşin dolaştığı yörünge olan Zodyak kuşağında 12 takım yıldızı, yani 12 burcu ortaya çıkardılar.

Ve 12 sayısını kutsallaştırdılar.

Diyebilirsiniz ki, saçmalığın daniskası, 12 sayısının nesi kutsal.

Hele biraz sabır.

*. * . *

Sümerler'in bu 12 sayısını kutsallaştırmaları, kendilerinden sonra gelen tüm uygarlıkları etkiledi.

Hatta inançların, tek tanrılı dinlerin kaynağı oldu.

Örneğin, Antik Yunan'da da tıpkı Sümerler gibi 12 ilah vardı.

Zeus, Hera, Athena, Apollon, Artemis, Hermes, Hephaistos, Hestia, Ares, Aphrodite, Demeter, Poseidon.

Ve o dönemin insanları Ege kıyılarında 12 şehir devleti kurdular.

Kolophon, Miletos, Myus, Priene, Ephesos, Lebedos, Teos, Klazomenai, Erythrai, Phokaia, Samos, Chios.

Antik Yunan'dan sonra sahneye çıkan Roma İmparatorluğu, hukuk sistemini "12 Levha Kanunu" ile belirlerken, ülkeyi 12 psikopostluk bölgesine ayırdı.

Sonra semavi dinlere geçti bu kutsallık.

Musevi inancına göre Musa peygamber yahudileri Mısır'dan çıkarırken, çölde 12 pınardan su fışkırdı. Zaten İsrailoğulları Yakup'un 12 oğlundan türediklerine inandılar ve 12 kabileden oluştular.

Ardından hristiyanların peygamberi İsa'nın 12 havarisi oldu.

Petros, Zened'in oğlu Yakup, Yuhanna, Bartolomeus, Andreas, Filipus, Tomas, Alfeus'un oğlu Yakup, Yehuda (Taday), Yehuda (İskariyot), Matta, Simun.

İncil'de de Meryem Ana'nın başında 12 yıldızlı bir taç olduğu yazıldı.

Yine İncil'e göre Kudüs'ün 12 kapısı vardı.

Gelelim dinimize, İslam'a.

İslam peygamberi Hz.Muhammed'in sadık dostları(sahabi) 12 kişiden oluşuyordu.

Ebû Bekr, Ömer, Ali, Hamza, Ca‘fer, Ebû Zer el-Ğifârî, Selmân el-Fârisî, Abdullah b. Mes‘ûd, Huzeyfe b. el-Yemân, el-Mikdâd b. el-Esved, Ammâr b. Yâsir, Bilâl el-Habeşî.

Alevilerde 12 imam inancı hakim.

Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Zeynel Abidin, Muhammed el-Bakır bin Ali Zeynelabidin, Cafer es-Sadık bin Muhammed, Musa el-Kazım bin Cafer, Ali er-Rıza bin Musa, Muhammed et-Taki bin Ali, Ali en-Nâkî bin Muhammed, Hasan el-Askeri bin Ali en-Nâkî, Muhammed el-Mehdi bin Hasan el-Askeri.

İslam inancında Allah, Hz.İbrahim’e oğlu İsmail’in soyundan 12 yüce kişinin geleceğini bildirmiştir ve İbn Kesîr’in anlattığına göre bu kişiler 12 halîfedir.

12'in kutsallığı bunlarla da sınırlı kalmadı.

Hinduizm'de Buda'nın da 12 öğrencisi olduğuna inanıldı.

Eski Türkler'in ve Çinliler'in takvimi 12 hayvandan oluştu.

Tapınak Şovalyeleri de 12 kişiydi.

Geldik çağımıza.

Saat 12 dilimli ve gece/gündüz 12 saat.

Bir düzine 12'den oluşuyor.

12 düzine bir gros.

Gibi, gibi...

Şimdi sıkı durun.

Sümerler'den 5 bin yıl önce Göbeklitepe'yi kuranların da 12 sayısını kutsallaştırdıkları ortaya çıktı.

Son yapılan kazılarda 100 kilometre çapındaki bir alanda tam 12 Göbeklitepe olduğu anlaşıldı.

Sayburç, Taşlı Tepe, Harbetsuvan Tepesi, Sefer Tepe, Ayanlar Höyük, Çakmak Tepe, Yeni Mahalle (Balıklıgöl Höyüğü), Kurt Tepesi, Nevali Çori, Gürcütepe, Karahantepe ve Göbeklitepe.

Arkeologlar heyecanlı, harıl harıl çalışıyor.

İnsan merak etmeden yapamıyor.

Nedir bu 12'nin sırrı?

Eğer Sümer mitolojisindeki 12 gezegenin kutsallaştırılması ise, Sümerler'den 5 bin yıl önce 12 Tepeler'i yapanlar bu kozmik bilgiye nereden ve nasıl ulaştı?

Neden her tapınağın duvarlarına 12 dikilitaş diktiler.

O dikili taşlar yoksa güneş sistemimizdeki gezegenleri mi temsil ediyordu?

Öyle ise uzayı çıplak gözle mi anladılar yoksa kadim bir bilgiden mi yararlandılar?

Umarım 12 tepe kısa zamanda toprak üzerine çıkarılır ve bu 12'nin sırrı çözülür.

Belki de insanlık geçmişiyle ilgili sorularda hedefi 12'den vurur.