Galatasaray kendi kendine oynayıp kendi kendine kazandı

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi yarıda kaldı.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray, ilk dakikada Icardi ile 1-0 öne geçti.

Bu gol sonrası Fenerbahçe U19 takımı sahadan çekildi ve futbolcular soyunma odasına gitti.

GALATASARAY ÇİFT KALE MAÇA BAŞLADI

Galatasaraylı futbolcular, as kadro ve yedekler olmak üzere kendi arasında çift kale maç yaptı.

Taraftarlar derbiyi değil Galatasaray'ın kendi arasında oynadıkları maçı izledi.