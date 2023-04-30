2022'nin rekor nemasını kim verdi?

Türkiye'nin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu OYAK, üyelerine verdiği yüksek nemayı, güçlü büyümesi ve yönetimsel başarı sayesinde sağlıyor.

OYAK Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde, dünyada 6 farklı kıtada, 24 ayrı ülkede farklı sektörlerde 24 saat kesintisiz üretim yapıyor.

Son yedi yıldır OYAK'ta yaşanan dönüşüm ve yeniden yapılanma sonucunda küresel büyümeye yakalandı...

Şöyle bir düşünün;

Bir yanda tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu,

Diğer yanda devlet desteği ile ayakta kalabilen ve emekli maaşları için genel bütçeden milyarlarca destek alan Türkiye'nin sosyal güvenlik kurumu. (SGK)

Dünyada değişen değerler ışığında OYAK kuşku yok ki durağan kalamazdı.

Bir çok şirket özellikle Covid salgını sonrası dönemde küçülürken OYAK şirketlerinin değerlerini düşürmeyi değil arttırmayı başardı.

Dün yapılan genel kurul sonrası aldığım bilgiler OYAK yönetiminin başarılı yükseliş grafiğini de ortaya koyuyor.

Bazı örnekler vermem gerekirse;

OYAK her geçen günü büyüyen enerji sektöründe aktif rol aldı.

Hatırlarsınız;

Petrol Ofisi ve Aytemiz satıldı.

OYAK ise Total'i alarak piyasaya aktif şekilde girdi.

Bu çeşitli spekülasyonlara da yol açtı elbette.

Araştırdım.

Aytemiz'in yüzde 50 hissesi Ruslara 160 milyon dolara satıldı.

Yani Aytemiz için biçilen toplam değer 320 milyon dolar oldu. Yüzde 1'lik pazar payı için ödediği para ise yaklaşık 87 milyon dolar oldu.

Total'in OYAK tarafından satın alınmasında yüzde 1'lik pazar payı için bakın ne kadar ödedi:

- 68 milyon dolar.

Bakıyorum mantar gibi Total bayileri açılıyor ve gerek otogaz gerekse tüp gaz piyasasında Milangaz da pazar payını büyütüyor.

Günlük nakit gelir artışı elbette OYAK'ın gücüne güç katıyor.

OYAK şirketi Hektaş son 6 yılda piyasa değerini dolar bazında 48 kat, Türk lirası olarak net karını 40 kat artırdı.

- OYAK Çimentoya dünyada 14'üncü sırada yer alıyor.

Çünkü, Avrupa'nın en eski ve köklü çimento markalarından olan Cimpor'un Portekiz ve Cape Verde operasyonlarını OYAK satın aldı.

Lojistik ve otomotiv sektöründe kriz yaşanan bir dönemde, araç pazarlama ve satış şirketi ile lojistik şirketleri tarihinin en yüksek karını elde etti, nemaya anlamlı katkıda bulundu.

- OYAK Yatırım ise halka açılacak duruma getirilerek son 2 senede net karlılıkta 8 kat büyüdü.

OYAK şirketlerinden bazı örnekler verdim çünkü tek tek anlatmaya benim köşem yetmez.

Şu özet bilgileri de vereyim ve sonra da 2022 nema oranını değerlendireyim.

- Hasılat yüzde 138 artış ile 331 milyar TL

- Toplam varlıklar yüzde 62 artış ile 480 milyar TL

- Tüm Grup Şirketleriyle birlikte yapılan 4.9 milyar dolarlık toplam ihracat ile Türkiye'nin 2022 Yılı ihracatının yüzde 1,92'sini karşıladı.

OYAK Türkiye'nin örnek ve başarılı tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu için her yıl genel kurulunu dikkatle takip ediyorum.

500 bine yakın üyesi de her yıl benim gibi merakla nema oranının açıklanmasını bekliyor.

Dün Genel Kurulda 2022 yılı nema oranı şöyle açıklandı:

- Yüzde 90,1

Peki 2022'de altına ve dövize yatırım yapan yatırımcılar ne kazandılar hesapladım:

24 ayar külçe altının bir gramı ne kadar değer kazandı?

- Yüzde 40,2

Dolara yatırım yapan ne kadar değer kazandı?

- Yüzde 40,3

Euro'ya yatırım yapan ne kadar değer kazandı?

- Yüzde 32,1

Türkiye'nin yatırım fonları yatırım yapanlara ortalama ne kadar değer kazandırdı?

- Yüzde 46,1

Devlet katkısı ile güçlenen emeklilik fonları ortalama ne kadar değer kazandırdı?

- Yüzde 65,8

Şimdi bir de enflasyon ile mukayese edelim.

Türkiye'nin 2022 'de yıllık enflasyonu TÜFE'yi hatırlayın:

- Yüzde 64

Keşke Türkiye'nin diğer dev kurum ve kuruluşları da bu başarıyı gösterebilseler.

Özet olarak söylemek gerekirse;

OYAK'ta rekor düzeye ulaşan 'Emekli Maaş Sistemi'ne katılım oranı' emeklilerin OYAK'tan ayrılmak istemediğini de ortaya koyuyor.

OYAK, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve uluslararası bağımsız denetim şirketleri tarafından denetleniyor.

Diyeceksiniz ki bu OYAK merakı neden.

Söyleyeyim.

Geçen yıl yazığım OYAK yazısı Yeniçağ web sitesinde rekor okunma oranına ulaştı.

İnşallah bu yıl geçen senenin okunma rekorunu kırarım.

Ve başarı hikayesi olan her kamu kurum ve kuruluşuna da yazımda seve seve yer veririm…