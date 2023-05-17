28 Mayıs'ta 2 aday ve yeni seçim, yeni ittifak…

Sinan Oğan elbette çok önemli bir başarıya imza attı.

İlk turda Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesini engelleyerek ATA ittifakı partilerinin ortaya koyduğu siyasi ilkelerin hayata geçirilmesi için çok önemli bir çıkış yaptı.

Önce şunu vurgulayayım.

14 Mayıs için yapılan ittifakların hükmü kalmadı.

Şimdi 28 Mayıs'ta yeni bir seçim var.

Ya Recep Tayyip Erdoğan,

Ya Kemal Kılıçdaroğlu…

* Ya Tek Adam Rejimi,

* Ya Parlamenter Rejim…

Bu seçimin en önemli unsuru ATA ittifakının partileri şöyle:

- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ,

- Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz,

- Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan,

- Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam…

Ve cumhurbaşkanı adayları;

- Sinan Oğan

Yüzde 5,17 oy veren seçmen Ata İttifakı adayı Oğan'ın en çok hangi söylemine oy verdi söyleyeyim;

- Sığınmacıların ülkelerine derhâl gönderilmesine…

Cumhurbaşkanlığı seçiminde YSK resmi rakamlarına göre;

- Recep Tayyip Erdoğan %49.50,

- Kemal Kılıçdaroğlu %44.89 aldı.

Şimdi gözler Sinan Oğan ve ATA Partisinin vereceği karara çevrildi.

ATA İttifakı paydaşları hangi cumhurbaşkanı adayını destekleyecekleri konusunda karar verirken şunları elbette düşünürler:

Sığınmacıları Türk vatandaşı yapan ve geri göndermeyeceğini açıklayan Erdoğan'a mı?

Kozmik Oda'nın açılması emrini veren Erdoğan'a mı?

15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasının siyasi ve hukuki sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'a mı?

Merkez Bankasının 128 milyar dolarını rantçılara arka kapı satışı ile yapan Erdoğan'a mı?

Hesap sorulmalıdır.

Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulatmayan ve yargıyı siyasete alet eden, Erdoğan'a mı?

İstanbul Sözleşmesini cumhurbaşkanı kararı ile ilga eden Erdoğan'a mı?

9 kez "İmar Affı" çıkartan ve Kahramanmaraş depremlerinde 60 bin can kaybına neden olan Erdoğan'a mı?

EMASYA Protokolü yürürlükten kaldırarak askerimizi 3 gün depremzedelere yardıma göndermeyen Erdoğan'a mı?

4+1 bakanının Rüşvet ve yolsuzluklarını örtbas eden Erdoğan'a mı?

Türk bayrağı adını değiştirmeye kalkan Hüda Par'ı ortak alan Erdoğan'a mı?

"Anayasanın değiştirilemez hiçbir maddesi olmamalıdır. Anayasa'nın ilk dört maddesini değiştireceğiz" diyen Hüda Par'ı ortak alan Erdoğan'a mı?

"Ulus Devlet Projesi sonlandırılmalı ve tarihin çöplüğüne atılmalıdır" diyen Hüda Par'ı ortak alan Erdoğan'a mı?

"Anadilde eğitim hakkı teminat altına alınmalıdır. Kürtçe ise devletin 2''nci resmi dili olmalıdır" diyen Hüda Par'ı ortak alan Erdoğan'a mı?

"Devlet, PKK ile silahların bırakılması ve şiddetin sonlandırılması için pazarlık yapabilir. Böyle bir pazarlığın PKK ile yapılması doğal olan şeydir, normaldir" diyen Hüda Par'ı ortak alan Erdoğan'a mı?

"İmralı ve Kandil sadece kendilerini destekleyenlerin temsilcileridir. Bu münasebetle Kürt halkının sadece bir kesiminin temsilcileridirler ve temsilcisi oldukları örgüt ve kişiler adına konuşabilirler, taleplerde bulunabilirler" diyen Hüda Par'ı ortak alan Erdoğan'a mı?

"Yeni anayasa ideoloji dayatmamalıdır" diyen Hüda Par'ı ortak alan Erdoğan'a mı?

"Vatandaşlık tanımı etnik aidiyete göre yapılmamalıdır" diyen Hüda Par'ı ortak alan Erdoğan'a mı?

"Türkiye federasyonlara bölünmeli, Kürdistan kurulmalıdır" diyen Hüda Par'ı ortak alan Erdoğan'a mı?

Değerli okurlarım,

AKP listesinden HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu milletvekili seçildi.

HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir AKP listesinden milletvekili oldu.

Diyarbakır İl Başkanı ve HÜDA PAR GİK üyesi Faruk Dinç de AKP listesinden milletvekili oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Hizbullah'ın uzantısı ve yukarıdaki taleplerin partisi HÜDA Par'ı maalesef AKP kadrosundan meclise soktu.

Aslına Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin bu partinin hedef ve söylemleri nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına "kapatılma" başvurusu yapmaları lazımdı.

Kanaatim şudur;

ATA ittifakı partilerinin lideri de Sinan Oğan da asla cumhur ittifakına destek vermezler.

O halde Monokrasi yerine demokrasi için önümüzde yeni bir seçim daha var.

Kartlar yeniden dağıtılacak.

Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu derhal ATA ittifakının liderleri ve Sinan Oğan ile yeni bir ittifak için görüşmelere başlamalıdır.

Birlikten kuvvet doğar…

Yüzde 50+1 oranını aşamayan Erdoğan seçimi kaybetmiştir.

Algı operasyonları ile kazanmış numarası yapmaktadır.

Seçmenin mesajı ise çok nettir:

- Erdoğan seni cumhurbaşkanı olarak istemiyoruz…