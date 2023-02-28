50 bin insan öldü sayın Kınık Survivor değil burası. Koca Kızılay başkanı dün akşam bunu paylaştı

Kınık, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eleştirilere kendi fotoğrafı ve ‘aforizma’ niteliğindeki sözüyle yanıt vermeye çalıştı:

”Yarışmayan bir insanı yenemezsin.”

Kınık’ın bu sözleri ise akıllara Survivor yarışma programını getirdi.

Deprem sürecindeki eksikliklerde öne çıkan kurumlardan birisi Kızılay. Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde, deposundaki çadırları depremzedelere göndermek yerine Ahbap Derneği’ne satan Kızılay’ın, çadır dışında gıda malzemesi olarak konserve de sattığı ortaya çıkmıştı.

Kınık, ‘vicdanının rahat olup olmadığını, istifa edip etmeyeceği’ sorusuna şu yanıtı vermişti:

Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem.