Utanmazlık; yabancıların bedava sahra hastanesi kurarken, bizimkilerin çadır ve konserveyi para ile satmasıdır

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6, Hatay'da ise 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler şimdilik 44 bin 374 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, 100 binden fazla vatandaşımızın da enkaz altında kalarak yaralanmasına neden oldu.

Türkiye'ye yasa boğan depremlerden sonra dünyanın birçok ülkesi ülkemize hem maddi hem de manevi olarak destek verip, yardım elini uzattı. Arama kurtarma çalışmalarına birçok ülke ekip göndererek destek verdi.

Bazı ülkeler sahra hastanesi kurup tedavilerine olanak sağlarken, barınmaları için TIR'lar dolusu çadır gönderdi. Temel ihtiyaç malzemeleri deprem bölgelerine adeta kapladı.

Ancak depremlerin 3'üncü günü Kızılay'ın deprem bölgesine göndermek yerine Ahbap Derneği'ne depolarındaki çadırlarla, konserveleri ücreti karşılığında satması büyük tepki toplamıştı.

Vatandaşlarımızın can derdine düştüğü anda Kızılay'ın bu ticareti yapması kuruma olan güveni yerle bir etti.

HALUK LEVENT CANLI YAYINDA AÇIKLAMIŞTI

Sanatçı ve Ahbap Dernek Başkanı Haluk Levent, "15 bin 250 adet çadır aldık. 2 bin 50’si Kızılay’dan alındı. 13 bin 200 tanesi de başka firmalardan alındı. 28 tanesinin faturasını yayınlayacaktık zaten" demişti.

"Arkadaşlar Kızılay'ın internet sitelerinden çadır sattığını görmüşler. Sitelerde var" diyen Levent, "Ankara Eczacılar Odası da almış, biz niye almayalım? Hemen öğrendik ihracat yapılmak üzere hazırlanan 2 bin 50 çadır var. Kızılay'ın iştiraklerinin çadır sattığı piyasada biliniyor. Deprem zamanı veya değil, biliniyor" ifadelerini kullanmıştı.

"KIZILAY TİCARETHANE Mİ"

Ahbap olarak Kızılay'dan gıda da satın aldıklarını söyleyen Levent, "Kızılay'dan barbunya, konserve aldık. Muhatap ben miyim? Bir dakika bile önemli. Kızılay yönetimi karar alır, parayı iade eder. Onu ben bilemem" dedi.

Bu duruma büyük tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları "Utanmazlık yabancıların bedava sahra hastanesi kurarken, bizimkilerin çadır ve konserveyi parayla satmasıdır" yorumunu yaptı.

Türkiye'nin 11 şehrinde büyük yıkıma neden olan depremde Kızılay'ın ilk günü elindeki tüm çadırlarını şehir şehir dağıtması gerektiğini söyleyen sosyal medya kullanıcıları "Kızılay niçin var. Ticaret yapmak içinse hepsini görevini başarıyla yapmıştır. Yardım içinse hepsi sınıfta kalmıştır. Binlerce kilometre uzaktan gelip sahra hastanesi kuran ülkeler kadar olamadı Kızılay" yorumu yaptılar.