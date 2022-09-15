﻿Aday belli değil… Karar net değil…

MHP'nin seçim kampanyasının sloganı belli oldu; "Aday belli, Karar net"

MHP'nin adayı: AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Gerçi Devlet Bahçeli çoktan Erdoğan'ın adaylığını açıklamıştı.

Aday olmasına aday Erdoğan ama ortada kapı gibi Anayasa var…

Anayasa'nın 101. Maddesinin 2. Fıkrası var;

- "Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir…"

Erdoğan 2014 ve 2018'de iki defa seçildi.

18 Haziran'da yapılacak zamanında seçimde Erdoğan 3. Kez aday olamaz.

Ancak Meclis 360 oyla erken seçim kararı alırsa Erdoğan 3. Kez aday olur.

Defalarca yazdım biliyorsunuz ama lütfen kızmayın çünkü bugün neden tekrar yazdığımı anlatayım.

MHP seçim kampanyası ile müthiş bir algı operasyonu başlattı.

- "Aday belli, Karar net"

Aday belli de "Erdoğan aday olur" diye kararı kim verdi?

Yüksek Seçim Kurulu mu? Hayır…

Devlet Bahçeli? Evet…

"Karar belli" diye seçim sloganı yapması akıllara şu soruyu getiriyor.

18 Haziran'da zamanında yapılacak seçimde Erdoğan'ın 3. Kez adaylığı için;

- Bahçeli YSK'dan onay aldı mı?

- Erdoğan YSK'dan onay aldı mı?

Kapalı kapılar ardında nasıl kulisler yapıldığını elbette bilemeyiz.

Bahçeli ve Erdoğan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinin çoğunluğunun ne oy kullanacağını bugünden öğrendiler mi?

Bilemeyiz ama MHP'nin tüm Türkiye'de başlattığı çok önemli bir siyasi iddia var:

- "Karar net…"

Bahçeli'nin ve Erdoğan'ın niyetleri var ama o da belirsiz çünkü:

MHP Meclis grubunun da bu konuda bir kararı yok.

AKP meclis grubu da henüz bir karar almadı.

Anayasanın 101. Maddesinin 3. Fıkrası şöyle;

- "Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir."

AKP ve MHP Meclis grupları henüz bu konuda bir karar almadılar.

Ama lafa gelince, "6'lı birlikteliğin adayı belli değil" diye konuşuyorlar.

MHP'nin "Aday Belli, Karar Net" kampanyası Erdoğan'ın 3. Kez adaylığı için zamanında yapılacak seçim için müthiş bir algı operasyonudur.

- Yüksek Seçim Kurulunu etkileme kampanyasıdır.

- Siyasi Partileri alıştırma kampanyasıdır.

- Seçmeni yönlendirme kampanyasıdır.

- Özgür medyayı uyutma kampanyasıdır.

- Anayasayı çiğneme kampanyasıdır.

Zamanında yapılacak seçim için yürütülen bu kampanya ancak erken seçim kararı alınırsa siyaseten ve hukuken haklı olabilir.

Değerli okurlarım,

6'lı birlikteliği oluşturan partiler özellikle Mayıs 2023'teki muhtemel erken seçim için çok sessiz duruyorlar.

Politikalarını bir an önce net hale getirmeliler.

Her partinin kendi yürüttüğü siyasi ilkeleri var.

6 Parti bu ilkeleri bırakıp da siyaset yapmıyor.

Uzlaşılan 2 önemli konu var:

Birincisi; Demokratik güçlü parlamenter rejim…

İkincisi; Ortak Cumhurbaşkanı adayı…

6'lı birlikteliği oluşturan partilerin, milletvekillerine, genel başkan yardımcılarına, teşkilat başkanlarına da bir çift sözüm var:

- Üzerinize vazife olmayan konularda konuşmayın.

- Hükümet kurma formülleri üretmeyin.

- Televizyon yayınlarında tuzaklara düşmeyin.

- Liderleri zor duruma düşürecek açıklamalar yapmayın.

20 yıldır iktidar olan AKP Türkiye'yi çok zor ve sıkıntılı günlere soktu.

- Enflasyon azdı,

- Açlık ve yoksulluk tarihin en yüksek rakamlarına ulaştı,

- Dış borç patladı,

- Bütçe açığı tarihi rekorlar kırıyor,

- Paramız pul oldu,

- Zamlar insafsızca devam ediyor,

- Yargı siyasallaştı,

- Bürokrasi çöktü,

- Yolsuzluklar, Yoksulluklar, Yasaklar ülkesi olduk…

Buyurun işte bu konuları eleştirin…

Gün birbirinize düşme günü değildir.

Gün birlik ve beraberlik günüdür.

6 lideri örnek alın.

6 farklı partiyi temel ilkelerde bir araya getirme başarısını millete anlatın.

6 lideri ve partileri karşı karşıya getirecek üzerinize vazife olmayan konularda görüş beyan etmeyin.

6'lı birlikteliğin adayının 13. Cumhurbaşkanı seçilmesi için 6 lider çok olumlu bir siyasi iş birliği sürdürüyorlar.

- Farkında değil misiniz?

6 lider Türkiye'yi adım adım geziyor.

- Farkında değil misiniz?

6 lider birbirleri ve partilerin siyasi hedefleri hakkında olumsuz tek kelime etmiyorlar.

- Farkında değil misiniz?

AKP iktidarı hızla çöküyor.

- Farkında değil misiniz?

Konuşmak mı istiyorsunuz?

AKP iktidarının yarattığı tüm olumsuzlukları ortaya koymak için o kadar çok konu var ki değil günlerce, değil aylarca, yıllarca konuşabilirsiniz…

Kusura bakmayın ama 6'lı birlikteliği etkileyecek konulardaki düşünceleriniz için tek kelime önereceğim:

- Susun…