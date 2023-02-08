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57 saat sonra enkaz altından 7 aylık bebek kurtarıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazında kalan 7 aylık bebek, Şırnak’ın Cizre ilçesinden bölgeye giden Cizre Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 17:01
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Adıyaman’da 57 saat sonra enkaz altından 7 aylık bebek kurtarıldı

57 saat sonra enkaz altından 7 aylık bebek kurtarıldı
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AA'da yer alan habere göre; Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Cizre Belediyesinden Adıyaman'ın Besni ilçesine giden 4 kişilik itfaiye ekibi de bölgede arama kurtarma çalışması yürütüyor.

Cizre Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan itfaiye ekibi, 7 aylık bebeği sağ olarak çıkardı

Sağlık ekiplerine teslim edilen çocuk, tedavi için hastaneye sevk edildi.

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