Erdoğan'ın 2003 Bingöl depreminde söylediklerini ortaya çıkardılar

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından 10 ilde birden etkilendi. Vatandaşlar ellerinden geldiğince bölgelere yardım ulaştırmaya çalışırken birçok deprem bölgesine hâlâ yardımın ulaşamıyor.

AKP'nin ise 20 yılı aşkın süren iktidarında olası deprem felaketlerine yönelik herhangi bir adım atmaması detayı da dikkat çekiyor.

Depremden günler sonra deprem bölgesine giden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, iktidara gelmesinden 7 ay sonra gerçekleşen 2003 Bingöl depreminde söyledikleri tekrar gündeme geldi.

"BU OLAY KADER DİYE GEÇİŞTİRİLEMEZ"

KRT'de yer alan habere göre; Erdoğan, Bingöl depreminin ardından yaptığı açıklamada, "Bu olay, kamu otoritesinin devlet imkanlarını nasıl kullandığını bütün çıplaklığı ile ortaya koymuştur. Olay kader diye geçiştirilemez" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın o dönemde yaptığı açıklama şu şekildeydi:

"SİYASET YANKESİCİLİĞİ VE KAMU YÖNETİMİ KALPAZANLIĞI YATMAKTADIR"

"Yeraltında fay kırıklarından önce bağışlayın söylemek zorundayım, kırılan ar damarlarıdır. Malzemeden çalmanın arkasında ahlak hırsızlığı, demokrasiden çalmak, hukuk kapkaççılığı, siyaset yankesiciliği ve kamu yönetimi kalpazanlığı yatmaktadır. Bu olay, kamu otoritesinin devlet imkanlarını nasıl kullandığını bütün çıplaklığı ile ortaya koymuştur. Olay kader diye geçiştirilemez.

17 Ağustos depreminden sonra TBMM’de deprem araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon 38 öneride bulundu. Hükümetin neler yapıp neleri yapmadığı işte ortada. Sorun, sadece inşaat malzemesi çalmaya indirgenemez. Depremlerden sonra ortaya çıkan felaketler aslında geçmişten bugüne miras kalmış bir yönetim sorununun sonucudur. İnşaatlarda zemin etüdü, malzeme ve kontrol eksikliği varsa netice bu olur.”