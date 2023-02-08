Mehmetçik vatandaşı enkazdan böyle kurtardı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "3’üncü Ordu Komutanlığımızın İstihkâm Tabur unsurları, bu sabah Adıyaman Umut Apartmanı’ndaki Soner Tuğtekin isimli vatandaşımızı sağ salim kurtardı." denildi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.