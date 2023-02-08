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Mehmetçik vatandaşı enkazdan böyle kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı, Adıyaman'da enkaz altında kalan Soner Tuğtekin’in enkaz altından sağ çıkarıldığı duyurdu.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 12:53
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Adıyaman'da İstihkâm Tabur Unsurları Adıyaman'da Soner Tuğtekin’i enkazdan sağ salim kurtardı

Mehmetçik vatandaşı enkazdan böyle kurtardı
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "3’üncü Ordu Komutanlığımızın İstihkâm Tabur unsurları, bu sabah Adıyaman Umut Apartmanı’ndaki Soner Tuğtekin isimli vatandaşımızı sağ salim kurtardı." denildi.

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