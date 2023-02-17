AFAD Müdürü 'Canlı olan enkaz kalmadı' dedikten sonra bir kişi daha kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde yıkıma sebep oldu.

Maraş dahil çevredeki 10 ilden hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 38 bin 44'e yükseldi.

Enkaz çalışmaları ise depremin 11’inci gününde de devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmaları kapsamında sevindirici haber Kahramanmaraş’tan geldi. Depremin 258. Saatinde Maraş’ta bir binanın enkazı altında kalan kadın sağ bir şekilde çıkartıldı.

Ebrar Sitesi enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti. Yoğun bir çalışmanın ardından ekipler 42 yaşındaki Neslihan Kılıç'ı kurtardı.

Depremin 258. saatinde enkazdan çıkarılan Kılıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AFAD MÜDÜRÜ “CANLI ENKAZ KALMADI” DEMİŞTİ

Öte yandan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Habertürk canlı yayına katılarak yaptığı bir açıklamada "Canlı olan enkaz kalmadı. Ölenlerin olduğu enkazlara dokunulmadı. Onlarda da ölenlerin çıkarılması ve enkaz kaldırma başladı" demişti.

Tatar’ın “Canlı olan enkaz kalmadı” demesine rağmen felaketin 258. Saatinde bir vatandaşın sağ bir şekilde çıkarılması Tatar’a tepki gösterilmesine neden oldu.

Hatay'da 10 yaşındaki Osman, Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmaların sonucunda, 260 saatin ardından enkazdan kurtarıldı.