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  • Kelime Oyunu'nun sevilen sunucusu Ali İhsan Varol'dan deprem paylaşımı

Kelime Oyunu'nun sevilen sunucusu Ali İhsan Varol'dan deprem paylaşımı

Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremlerde hiçbir müteahhitin gözaltına alınmadığına dikkat çeken Ali İhsan Varol "Gözaltına alınanları duyuyoruz. Var mı aralarında bir katil müteahhit?" diyerek isyan etti.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 11:45
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Ali İhsan Varol isyan etti: Gözaltına alınanların aralarında var mı bir katil müteahhit

Kelime Oyunu'nun sevilen sunucusu Ali İhsan Varol'dan deprem paylaşımı
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremde güncel açıklamalarla can kaybı 12 bin 873’e yükseldi.

Daha yeni yapılan bina ve rezidanslar bir bir enkaza dönüşürken müteahhitlere tepki sosyal medyada hızla büyümeye devam ediyor.

Kelime Oyunu adlı televizyon programının ünlü sunucu Ali İhsan Varol da insanların enkazın altında can veriyor olmasına ve bilinçsiz, malzemeden çalıp kendi çıkarına çalışan müteahhitlere kendi sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"GÖZALTINA ALINANLARI DUYUYORUZ. VAR MI ARALARINDA BİR KATİL MÜTEAHHİT"

Varol şu ifadeleri kullanarak tepki gösterdi:

Gözaltına alınanları duyuyoruz… Var mı aralarında bir katil müteahhit? Belki de çoğu kaçmıştır bile yurt dışına… Tweet atanları değil can alanları yakalayın…

TWITTER’DA PAYLAŞIM YAPAN KİŞİLER GÖZALTINA ALINMIŞTI

Depremzedeler Twitter’ı kullanarak seslerini duyurmaya çalışmış ancak ifadeye çağırılmış ve gözaltına alınmıştı.

Örneğin bir depremzede Twitter'da "Attığım tweeti sildim. Kamu davası olduğu için normal şartlarda çıkmam yasak ama OHAL ilan edildiği için evim olmadığı ve can güvenliğim de olmadığı için gitmeme izin verildi ama dava sürecekmiş" ifadelerini kullandı.

Bu tweete ise şu tepkiyle destek çıkıldı:

ALİ İHSAN VAROL'UN PAYLAŞIMINA GELEN TEPKİLER

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Atatürk yolunda canım veririm!
9.02.2023 12:29
Ellerin de olsa depremzedeleri ve kendi kafa yapısından olmayanların üstüne hardalgazı atıp tümden sustururlar, ancak, henüz o son basamak için son seçimler gerek. İleride bunu yaparlar.  
 
Uzay Fenercioğlu
9.02.2023 12:14
"Katil var, katili gördüm" diyeni hapse atan. Katili baştacı yapan bir düzene rast geldik. Elbette bu düzeni, Halk hak etmedi. Katiller ve işbirlikçileri o kadar profesyonel ki, herkes "Kör kayıkçı"  
 
Teist
9.02.2023 12:00
Katil kim mi? RTE ve bugün bile akp seçmeni  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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