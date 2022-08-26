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AKP'li başkan AKP döneminde makam sahibi olmanın formülünü verdi

AKP’li Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın 2019'da yaptığı bir konuşmada söylediği sözler yeniden gündem oldu. AKP’li Yılmaz, "Bizim dönemimizde makam sahibi olmak için bir imam hatipli olacaksın bir de Trabzonlu!" dedi.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 11:10
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 11:21
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AKP’li Balıkesir belediye başkanının sözleri yeniden gündem oldu: Makam sahibi olmak için bir imam hatipli olacaksın

AKP'li başkan AKP döneminde makam sahibi olmanın formülünü verdi
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İmam hatipli tartışmaları sürüyor.

Gülşen'in imam hatiplerle ilgili söylediklerinin ardından gözaltına alınıp tutuklanması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Şarkıcı Gülşen, 4 ay önceki bir konserinde “İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullandı. 

AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın tartışma yaratan sözleri yeniden gündem oldu. 

AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz , bir konuşmada makam sahibi olmak için İmam Hatipli ve Trabzonlu olmak gerektiğini söylemişti.

AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 2019 yılında itiraf gibi bir açıklamada bulunmuştu. 

AKP'li Yılmaz, "Makam sahibi olmak için bir imam hatipli olacaksın bir de Trabzonlu, bizim dönemde öyle” dedi.

AKP'li Yılmaz'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. 

"MAKAM SAHİBİ OLMAK İÇİN BİR İMAM HATİPLİ OLACAKSIN"

AKP'li Yılmaz videonun tamamında şunları söyledi:

“Askeriyesinde, memurunda vesairesinde devleti temsil eden bir insan varlığı var aslında burada. Siyaseti demiyorum. Siyaseti Trabzon temsil ediyor, Karadenizliler. Makam sahibi olmak için bir imam hatipli olacaksın bir de Trabzonlu, bizim dönemde öyle.”

 

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Guguk kuşu
26.08.2022 15:26
Liyakat yok mu yani  
 
Marko Paşa
26.08.2022 14:00
Doğru demiş eksiği Doğu Karadenizliler dememesi  
 
Deli Çavuş
26.08.2022 12:56
Eee şimdi Gülşen "ahlaksızlığı imam hatipten almış" dedi diye tutuklandı, bu ne olacak şimdi? Bakara makara diyen bakanı da büyükelçi yaptınız o da öylece duruyor.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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