AKP'li Başakşehir Belediyesi şokta. Sular beton ve asfalt yüzünden metroya aktı

İstanbul'da etkili olan sağanakta en çok etkilenen yerlerden biri Başakşehir oldu. Meteorolojinin saatler öncesinde yaptığı uyarılara rağmen sokaklar göre döndü, Kayaşehir metrosunu su bastı. İstanbul Valiliği, 1150 su baskını ihbarı yapıldığını duyurdu.

Yapım bedeli halen İBB'den tahsil edilen Başakşehir- Kayaşehir metro hattı Ulaştırma Bakanlığınca yapıldı.

İstanbul'un Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. İstanbul Valiliği, 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BAZI METRO İSTASYONLARI KAPATILDI

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'mızda yoğun yağış nedeniyle yolcularımızın güvenliği için Turgut Özal ve Siteler istasyonlarımız kapatılmıştır" denildi.

VALİ GÜL'DEN UYARI

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde kuvvetli yağış olduğunu ifade ederek, su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi.

Vali Gül ayrıca, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.