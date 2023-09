İmamoğlu, Başakşehir ve Küçükçekmece’de incelemelerde bulundu: Dere yok, toprağın altında kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, önce Başakşehir’de ardından da Küçükçekmece’de su baskını yaşanan alanlarda incelemelerde bulundu ve sahada çalışan ekiplerden bilgi aldı.

İmamoğlu, Başakşehir’de yaptığı incelemelerin arından şu şekilde konuştu:

“Şu anda ne yazık ki 2 vatandaşımızı kaybettiğimizi öğrendik. Tabii umut ediyoruz ki daha fazla kötü haber almayalım, can kaybı yaşanmasın. Şu bir gerçek bu konuda kentimiz bu işi açıkçası uzun süre ihmal etti. Görünen o ki 21. yüzyılda yağışlar biçim değiştirdi. Bir ayda 40 kilo yağarken, 2-3 saatte 128-130 kilo yağışla karşı karşıya kalacağız. Buna göre altyapı, buna göre üstyapı, buna göre metro vs. gibi yapılanmaların daha güçlü, dayanıklı bir şekilde tasarlanması şart. Yaşananlar aslında bir sonuç. Sonucun başlangıcı ise bütün bu altyapıların baştan tasarlanması meselesi.

“GERÇEKTEN ÇOK GÜÇLÜ YATIRIMLARI YAPTIK AMA YETERLİ OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ”

İstanbul gündeminden bazı şeyleri çıkartmalı. Yeni kentleşme alanları, yeni betonlaşma alanları, nüfusu artırıcı çalışmalar yerine İstanbul'un su temini, İstanbul'un altyapısının güçlendirilmesi, kentin depreme hazırlanması, yağışlara, afetlere hazır olmasını sağlamak. Elimizde sihirli değnek olsa da 4-4.5 senede bütün sorunları aşabilsek ama bunun bir haritasına baktığımızda ki bu bizde var, gerçekten çok güçlü yatırımları yaptık ama yeterli olmadığını görüyoruz.

“İSTANBUL'UN GÜNDEMİNDE KANAL İSTANBUL YOK, İSTANBUL'UN GÜNDEMİNDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE, YEŞİL ALANLARI GENİŞLETME, VADİLERİ TEMİZLEME VAR”

İstanbul, 16 milyonluk bir kent. Bugün artık 19 milyon insanı taşıyor. Geçen seneye göre yüzde 20 daha fazla su temin ediyoruz İstanbul'a. İstanbul'un gündeminde Kanal İstanbul yok, İstanbul'un gündeminde iklim değişikliğiyle mücadele, yeşil alanları genişletme, vadileri temizleme var. 2 can kaybının bedeli ödenmez. Her şeye rağmen bu yoğun yağışın hafif birtakım şiddette atlatılması büyük bir şans. Bunun bir şansı da şu an 150 kiloyu aşan yağışın özellikle bizim su toplama havzalarında yağışın oluşması da önemli. Nereden bahsediyoruz? Sazlıdere'den, Alibey'den, Terkos'tan bahsediyoruz. Peki bu hattın üzerinde ne konuşuyoruz? Kanal İstanbul konuşuyoruz, olmaz. Şehrin gündeminden tamamen süpürülüp uzaklaştırılması lazım.”

Başakşehir’in ardından selin vurduğu bir diğer ilçe Küçükçekmece’ye geçen İmamoğlu, burada şu ifadeleri kullandı:

“DERENİN ÜSTÜNE ŞEHİR KURMAK NE YAZIK Kİ BİR TEK BİZDE VAR”

"Burada esas sorun Ayamama'ya bağlanan Kaynarca deresi. Zamanında bu derenin üstüne bir mahalle kuruldu. Şimdi, dere yok. Dere, toprağın altında kaldı. İkitelli'den gelen derenin kolu burada su baskınına sebep oluyor. Burada bir proje çalıştık. Çalıştığımız proje üstünde evler olduğu için çok ciddi bir mahalle. Kamulaştırmayla çözülme şansı yok gibi. Onun için tünelle açacağız. Ne yazık ki bunlar zamanında yanlış yapılaşmanın bugünkü bize yansımaları. Hep birlikte bunlara son vereceğiz. Derenin üstüne şehir kurmak ne yazık ki bir tek bizde var.

“1 AYDA YAĞAN YAĞMUR 2-2,5 SAATTE YAĞDI”

Buradaki derenin önün açma şansı yok. Mecburen burada yer altında atık suya tünel açacağız. Yağmur suyuna da tünel açacağız. Projelerimiz hazırlandı. İstanbul'un depremle beraber en önemli sorunu yapılaşmanın yaratacağı... 1 ayda 40 kilo yağmur yağıyor İstanbul'a. Üst bölgeye düşün yağmurun ortalaması 130 kilo. 1 ayda yağan yağmur 2-2,5 saatte yağdı."