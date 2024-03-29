Ali Koç'un istifası kabul edilmedi

Kulüpler Birliği toplantısının ardından Kasımpaşa Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Saraç, önemli açıklamalarda bulundu.

Saraç, Ali Koç'un istifa teklifinin reddedildiğini ve Koç'un bu kararı kabul ettiğini belirtti. Toplantıda, 16 kulübün sözlü, bir kulübün yazılı onayıyla Ali Koç'un istifasının reddedilmesine karar verildiği, bu konuda genel bir mutabakat olduğu ifade edildi.

Saraç, Ali Koç'un Kulüpler Birliği'nde başkanlık değişikliğinin şu an için gerekli olmadığı yönündeki görüşlerini desteklediğini ve tüm kulüplerin çıkarlarını gözeterek hareket ettiğini vurguladı.

İSTİFA KABUL EDİLMEDİ

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da, Ali Koç'un başkanlıktan ayrılma talebinin kabul edilmediğini ve 17 kulübün destek verdiğini, Koç'un da görevine devam edeceğini açıkladı.

Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetimi'nde değişiklik zamanının geldiğini ve federasyondan kulüpleri dinleyen bir yaklaşım beklediklerini dile getirdi.