Fenerbahçe Galatasaray derbisine taraftar yasağı geldi

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Fenerbahçe Galatasaray derbisine taraftar yasağı geldi
İl Spor Güvenlik Kurulu Fenerbahçe Alagöz Holding ile Galatasaray Çağdaş Faktörüng maçında deplasman taraftarlarının salona alınmaması kararını verdi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı kızışıyor ve yarın iki önemli karşılaşma gerçekleşecek.

Son şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding, serinin ilk maçında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleye İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararıyla Galatasaray taraftarı alınmayacak.

Serinin ikinci maçı ise 2 Nisan Salı günü Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak ve finalin kaderini belirleyecek.

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ÇBK Mersin vs Beşiktaş BOA: ÇBK Mersin, yarı final serisinin ikinci maçında Beşiktaş BOA'yı konuk ediyor.

Edip Buran Spor Salonu'nda saat 14.30'da başlayacak olan maçta, Mersin ekibi ilk maçtaki 77-67'lik galibiyetini takip ederek seriyi 2-0 yapmayı ve finale çıkmayı hedefliyor.

Beşiktaş BOA ise galibiyetle seriyi üçüncü maça taşımak istiyor.

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