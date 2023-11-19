Almanlar kafalarını duvarlara vuruyor. Kenan Yıldız pişmanlığını Sedat Kaya ortaya çıkardı

Almanlar'ın efsane futbolcusu Lothar Matthaus dün geceki maçtan sonra bir itirafta bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Almanlar kafalarını duvarlara vuruyor. Kenan Yıldız pişmanlığını Sedat Kaya ortaya çıkardı

"Türk takımında Kenan Yıldız olağanüstü bir oyuncu. Bu oyuncuyu daha önce tanımıyordum, son haftalarda fark ettim."
İlginç değil mi?
Bayern Münih'in altyapısında yetişmiş Kenan Yıldız'dan Matthaus gibi birçok Alman futbol insanının haberi yok.
Oysa Kenan 18 yıldır Almanya'da futbol oynuyor.
Daha 6 yaşında Regensburg altyapısında öyle bir gelişim gösterdi ki, Bayern Münih altyapısına transfer edildi.
3 yıl burada oynadı.
Zaman zaman takımının kaptanlığını yaptı, en iyi performans gösteren oyunculardan biri oldu
Ancak Bayern de onun hücum yeteneğinin farkına varamadı.
Onun profesyonelliğe yükselebileceğine inanmadılar.
Bu yüzden sözleşmesinin uzatılması konusunda ısrarcı olmadılar.
Dönemin spor direktörü Hasan Salihamidžić, 2022'de Bild'e şöyle demişti.
"Yıldız, genç, yetenekli bir oyuncu. Ancak anlaşamadık ve anlaşmakta istemedik. Onun maddi taleplerini karşılayamayınca maalesef aramızdan ayrıldı."
Kenan Yıldız da geçen hafta Sport Bild'e verdiği röportajda "Beni gerçekten takımda tutmak istediler ama artık Münih'ten uzaklaşmanın zamanı gelmişti, en iyi seçenek Torino'ya taşınmaktı" demişti.
Kenan Yıldız "Alman milli takımından teklif geldi mi" sorusuna şu cevabı vermişti.
"Almanya bana hiç yaklaşmadı, benimle iletişime geçmedi. Ayrıca Türkiye'de oynamaktan çok mutluyum."
Kenan U17'den beri Türkiye'de oynuyor. Teknik direktör Vincenzo Montella ile yıldızlaştı. A Milli Takım'daki ilk maçına geçen ay Hırvatistan'a karşı çıktı.
Dün gece de Almanya karşısında harikalar yarattı.
Şimdi Almanlar şaşkın.
Gazeteler, "Siz bu oyuncuyu nasıl fark etmediniz" diye milli takım sorumlularını eleştiriyorlar .
Sahi, Kuntz da Kenan Yıldız'ı nasıl fark etmedi?

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