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TFF açıkladı. Bir hakem daha hayatını kaybetti

TFF, Kahramanmaraş'taki depremde bir hakemin daha hayatını kaybettiğini duyurdu

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 22:03
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TFF acı haberi duyurdu

TFF açıkladı. Bir hakem daha hayatını kaybetti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakem Adem Şanar'ın eşi ve çocuklarıyla birlikte Kahramanmaraş'da hayatını kaybettiğini bildirdi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"B Klasman Yardımcı Hakemimiz ve TFFHGD Kahramanmaraş Şube Başkanı Adem Şahan'ın, eşinin ve çocuklarının ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Vefat eden hakemimiz Adem Şahan'a, eşine ve çocuklarına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm futbol camiamıza başsağlığı dileriz.

Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

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