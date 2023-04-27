Anayasa çiğnenir de yasalar çiğnenmez mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanları cumhurbaşkanı seçiminin yasal propaganda döneminde ne Anayasaya ne de yasalara uyuyorlar.

Ortaya şu sorular çıkıyor:

*Yüksek Seçim Kurulu mu?

*Sarayın Seçim Kurulu mu?

Yasalar ve Anayasa Mahkemesi çok açık ve net:

Cumhurbaşkanı seçimi için açılış ve temel atma törenlerine ilişkin yasaklar 6271 sayılı Yasanın 13/1 maddesi uyarınca 31 Mart 2023 tarihinde başladı.

Uyan var mı? Yok.

Devlet memurlarının katılması yasak mı? Evet.

Uyan var mı? Yok.

YSK'dan uyarı var mı? Yok.

Muhalefetten tepki ve itiraz var mı? Yok.

Özgür medyadan tepki var mı? Yok.

Türkiye Barolar Birliği, sivil toplum kuruluşları, sendikaların umurunda mı? Değil.

O halde görev yine bize düşüyor.

Erdoğan ve bakanları;

-Yasaları ve Anayasa Mahkemesi kararlarını görmezden gelerek resmî açılışlar yaparak suç işliyorsunuz.

Erdoğan'ın anayasaya aykırı 3'üncü kez cumhurbaşkanı adayı olmasına YSK onay vererek anayasayı çiğnedi mi? Çiğnedi.

Tepki var mı? Yok…

Duyarlı bir hukukçu olan eski yargıç ve cumhuriyet savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu bu hukuksuzluklara karşı itiraz eden nadir bir vatandaş.

Bu hukuksuzluklara isyan ederek 24 Nisan 2023 tarihinde 276072 sayılı dilekçesi ile Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz etti.

Eminağaoğlu YSK'ya yasa ve görevlerini dilekçesinde şöyle hatırlattı:

"Cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Yasası 13/1 maddesi uyarınca 31 Mart 2023 günü başladı.

6271 sayılı Yasanın 13/4'üncü maddesi uyarınca bu propaganda döneminde, propaganda ve propaganda yasakları konusunda, 298 sayılı Yasa kıyasen uygulanıyor.

2022 yılında 7393 sayılı Yasanın 11nci maddesi ile yapılan düzenlemede 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkındaki Yasanın 65, 66 ve 155'inci maddesindeki başbakan ifadeleri bu maddelerden çıkarıldı.

Bu maddelere cumhurbaşkanı ifadeleri eklenmedi.

CHP, bu yasal düzenleme nedeniyle görevdeki cumhurbaşkanı için propagandanın serbest hale geldiğini belirterek seçimlerle ilgili yapılan bu düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.

Anayasa Mahkemesi, 28.9.2022 tarih ve 50/107 sayılı kararı ve bu kararın özellikle 172-174'üncü paragraflarında, başbakan sözcüğünün mevzuattan çıkarıldığı için yapılan bu yasal düzenlemenin Anayasaya aykırı olmadığına ve yine yasa maddesine eklenmesinin de görevdeki cumhurbaşkanının da propaganda yasaklarına tabi olduğunu belirtti.

Anayasa Mahkemesi'nin, 298 sayılı Yasanın 65, 66 ve 155'inci maddeleri için yaptığı yorum ve değerlendirme, aynı konudaki 298 sayılı Yasanın 64'üncü maddesi için de geçerli.

Milletvekili seçimleri için propaganda dönemi ve bu dönem içindeki bazı yasaklar 298 sayılı Yasanın 49/2'nci maddesi uyarınca 4 Mayıs 2023 tarihinden itibaren başlıyor.

Buna göre görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, 6271 sayılı Yasanın 13/1 maddesi uyarınca 31 Mart 2023 tarihinden 13 Mayıs 2023 tarihi saat 18:00'e kadar, 6271sayılı Yasanın 13/4 maddesi yoluyla 298 sayılı Yasanın 64, 65'inci maddelerinin uygulanması şart.

Erdoğan'ın temel atma ve açılış yapma yasağına tabi olması gerekiyor.

Bu yasaklara uymamak Erdoğan hakkında 298 sayılı Seçim Yasasının 155'inci maddesindeki ceza hükmünün uygulanmasını gerektiriyor.

Öte yandan Anayasanın 153/3, 11'inci maddesi uyarınca Yüksek Seçim Kurlu (YSK) Anayasa Mahkemesi kararı ile bağlı olmasına rağmen, Cumhurbaşkanı seçimleri konusunda 2023/123 sayılı propaganda konusundaki kararını alırken Anayasa Mahkemesi kararını görmezden geldi.

YSK'ya cumhurbaşkanı seçimleri konusunda, Anayasa Mahkemesi kararını gözeterek bu karar uyarınca görevdeki Cumhurbaşkanı ve bakanlar hakkında, cumhurbaşkanı seçim döneminin başlangıç tarihi olan 31.3.2013 tarihinden itibaren 298 sayılı Yasanın 64, 65 ve 66'ncı maddelerinin uygulanması için, kendi kararlarında değişikliğe dahi giderek her türlü karar ve önlemi alması için başvuru yapılmıştır.

Aksi durum YSK için sorumluluk doğurmaktadır."

Değerli okurlarım.

Eminağaoğlu dilekçesine 31 Mart 2023 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aralıksız ve yoğunlukla gerçekleştirdiği açılış ve temel atma konusundaki kanıtları Cumhurbaşkanlığı resmî internet sayfasından alarak ekledi.

Seçim güvenliği oy verme işleminden önce seçim yasakları ile başlar.

Erdoğan ve bakanları bu yasakları çiğneyerek seçim güvenliğini ortadan kaldırıyorlar.

Bugün bunu yapanların yarın sandıklardaki oy kullanılmasında ve oyların sayılmasında neler yapabileceğini düşünmek dahi istemiyorum.

Bu nedenle muhalefete ve özgür medyaya diyorum ki;

-Uyanın…