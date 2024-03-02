Trabzonspor'da Divan Başkanı'nı seçiyor. Seçime büyük ilgi

Trabzonspor’un 55. Seçimli Olağan Genel Kurulu, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da başladı. Hakan Orhan oy birliği ile Divan başkanlığına getirildi. Genel kurula Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleri ve Teknik Direktör Şenol Güneş de katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından mevcut yönetim kurulunun faaliyet raporu okundu.

ALİ SÜRMEN: BENİM VEDA GÜNÜM

Daha sonra kürsüye çıkan Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, bu genel kurulun kendisi için son olduğunu söyledi. “Trabzonspor şampiyon olduktan sonra ciddi sıkıntılar çekti. Mali kriz yaşadı. İcracılar kapıda beklerken sorumluluğu alan ve sponsorluk anlaşmaları yapan Ertuğrul Doğan’a teşekkür ediyorum. Yaşadıklarından ders çıkararak yoluna devam etmesini diliyorum. TFF’de birçok arkadaşımız çalıştı ama onun kadar elini taşın altına sokan görmedim. Türk futbolunda adalet için büyük bir çaba sarf eden Mustafa Hacıkerimoğlu. Maalesef Fenerbahçelilerin isteğiyle hareket edenleri de anlamıyorum” dedi.

Aday olmadığını daha önce açıkladığını hatırlatan Sürmen, “Burada kaybeden yok, bir tercih yapılıyor. Küsüp, darılarak gitmek değil, Trabzonspor için çalışmak önemli. Benim aday olmamamın en büyük nedeni budur. Aday değilim demek bu camia içindir. Ben yönetici olacağım diye böbürlenmemek lazım. Ben bu kongrede yönetmek değil, yönetilmek istiyorum. Kim seçilirse seçilsin ona hizmet etmeye hazırım. Trabzonspor’a hizmet etmeye hazırım” diye konuştu.

ERTUĞRUL DOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Sürmen’in konuşmasının ardından Ertuğrul Doğan kürsüye geldi ve Sürmen’e plaket takdim etti. Doğan, Trabzonspor Divan Kurulu’nun akil insanlardan oluştuğunu söyleyerek her bir üyesinin görüşlerine önem verdiklerini ve kendilerine yol göstereceğini belirtti.

BAŞKAN ADAYLARI TEK TEK SÖZ ALDI

Genel kurul üyelerinin dilek ve temennilerinin ardından başkan adayları sırayla söz aldı. İlk sözü alan Emin Kahraman, Trabzonspor’da uzun yıllar yöneticilik yaptığını anımsatarak, “Trabzonspor bana görev verdiği zaman hiçbir zaman geri durmadım. Buradan bana bir fırsat çıkarsa en iyi hizmetleri vermeye adayım. Yönetime sunmak üzere durum tespit çalışma projelerimiz hazır. Daha aktif bir divan kuruluna her zamankinden daha çok ihtiyaç var” dedi.

Diğer aday Hayrettin Hacısalihoğlu ise, “Trabzonspor Kulübü’ne uzun yıllar hizmette bulundum. Bunca yılın tecrübesi ile divan başkanı olarak hizmet etmek istiyoruz. Ben Trabzonspor’u hiç bir zaman uzaktan sevmedim. Hayatım boyunca Trabzonspor heyecanı yaşadım. Ben işime gelen işi değil, Trabzonspor’un işine gelen işleri yaptım. Bizler bir birimize rakip değiliz. Bizlerin rakibi haksızlığı kendine hak gören kulüplerdir. Bizler tüzüğün bize verdiği yetkilerin farkındayız ve bunun dışına çıkmayacağımıza söz veriyoruz. Bizim amacımız birlik ve beraberliği sağlamaktır” açıklamasında bulundu.

Başkan adaylarından son sözü alan Mahmut Ören de, “Bugüne kadar Trabzonspor’a bütün alanlarda hiçbir beklenti olmadan hizmet etmeye çalıştım. En büyük hedefimiz birlik ve beraberliğin sağlanması adına çalışacağız. Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu olarak üyelerin ayrışımına asla izin vermeyeceğiz, birleştirici olacağız. Yönetime katkı sağlayacak tavsiyelerde vereceğiz” dedi.

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Başkan adaylarının konuşmasının ardından oy verme işlemine başlandı. Oy verme işlemi saat 16.00’ya kadar devam edecek. Oy kullanma hakkında sahip olan üye sayısı 2 bin 90.