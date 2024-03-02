Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi son dakika. Okan Buruk'tan flaş karar

Beyza Damgacıoğlu
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi son dakika. Okan Buruk'tan flaş karar
Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürürken, sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray, 3 Mart Pazar (yarın) konuk olacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Tüpraş Stadyumu'ndaki dev derbi saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşma öncesi Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

Son antrenman öncesi Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu.

Galatasaray'ın kadrosunun şu şekilde olması bekleniyor;

Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerim Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

ICARDI DÖNÜYOR
Aldığı 1 maçlık cezayı tamamlayan ve Antalyaspor karşısında forma giyemeyen Mauro Icardi'nin, kritik derbide ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Okan Buruk'un en önemli silahlarından olan Icardi, Beşiktaş karşısında gol bulmayı hedefliyor.

İlgili Haberler
Trabzonspor'da Divan Başkanı'nı seçiyor. Seçime büyük ilgi
Trabzonspor'da Divan Başkanı'nı seçiyor. Seçime büyük ilgi
Milli takımın dünya sıralamasındaki yeri belli oldu
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi son dakika. Fernando Santos'tan flaş karar
Süper Lig'de yeni bir rekor kırılabilir. Galatasaray'ın yıldızına dev teklif kapıda!
Süper Lig'i sudan ucuz fiyata satın aldılar. 600 milyon dolarlık değeri buraya düşürenler utansın
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez podyumda damgasını vurdu. Giydiği kıyafete herkes çok şaşırdı
FIFA Başkanı Infantino'dan rest: Mavi karta kırmızı kart
FIFA Başkanı Infantino'dan rest: Mavi karta kırmızı kart
Galatasaray: 126 Beşiktaş: 114
Galatasaray: 126 Beşiktaş: 114
Bayern Münih'e bir darbe de Freiburg vurdu. Fark açılıyor
Ryan Babel Beşiktaş Galatasaray derbisinde hangi takımı destekleyeceğini açıkladı
Son Haberler
Almanya'da 3 sene önce alınan ürünlerde enflasyon farkı sadece 4 euro. Türkiye'de nasıl kandırıldığımız bir kez daha ortaya çıktı Ekonomi
Almanya'da 3 sene önce alınan ürünlerde enflasyon farkı sadece 4 euro. Türkiye'de nasıl kandırıldığımız bir kez daha ortaya çıktı
ABD’li bankaya kötü haber. Notu düşürüldü Ekonomi
ABD’li bankaya kötü haber. Notu düşürüldü
Bodrum Eyüp maçında ortalık karıştı. Futbolcunun kafası yarıldı. Hastaneye kaldırıldı Spor
Bodrum Eyüp maçında ortalık karıştı. Futbolcunun kafası yarıldı. Hastaneye kaldırıldı
Dünyanın en iyi sandviçleri sıralamasında zirve Türkiye'nin Gündem
Dünyanın en iyi sandviçleri sıralamasında zirve Türkiye'nin
Kamboçya'da öldürülen Türk'ün cenazesi için büyük para istendi Gündem
Kamboçya'da öldürülen Türk'ün cenazesi için büyük para istendi
İstanbul’da en çok karnabaharın fiyatı arttı Ekonomi
İstanbul’da en çok karnabaharın fiyatı arttı
Bahçelievler’de 1 kişi lüks araç içerisinde ölü bulundu Yerel Haberler
Bahçelievler’de 1 kişi lüks araç içerisinde ölü bulundu