Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi son dakika. Okan Buruk'tan flaş karar

Galatasaray, 3 Mart Pazar (yarın) konuk olacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor.
Tüpraş Stadyumu'ndaki dev derbi saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşma öncesi Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.
Son antrenman öncesi Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu.
Galatasaray'ın kadrosunun şu şekilde olması bekleniyor;
Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerim Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
ICARDI DÖNÜYOR
Aldığı 1 maçlık cezayı tamamlayan ve Antalyaspor karşısında forma giyemeyen Mauro Icardi'nin, kritik derbide ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Okan Buruk'un en önemli silahlarından olan Icardi, Beşiktaş karşısında gol bulmayı hedefliyor.
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