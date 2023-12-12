Ankaragücü'nden yumruklu saldırı sonrası ilk açıklama: Tüm spor camiasından özür dileriz

MKE Ankaragücü, Başkan Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısının ardından bir açıklama paylaştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ankaragücü'nden yumruklu saldırı sonrası ilk açıklama: Tüm spor camiasından özür dileriz

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiş düdüğüyle hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Koca ve beraberindeki 2 kişi gözaltına alınırken, MKE Ankaragücü Kulübü saldırının ardından bir açıklama yayınladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz.

Eryaman Stadyumu’nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz."

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