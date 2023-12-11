Avrupa Şampiyonası tehlikeye girdi. EURO 2032 Türkiye'den alınacak mı?

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e attığı yumruk sonrası flaş bir gelişme yaşandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Avrupa Şampiyonası tehlikeye girdi. EURO 2032 Türkiye'den alınacak mı?

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası, Ankara ekibinin Başkanı Faruk Koca, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Yüzüne gelen yumruk sonrası yere düşen Meler'in gözü şişti.

Ayrıca Halil Umut Meler, yerdeyken de tekme darbeleri yedi.

Bu olay sonrası flaş bir gelişme daha yaşandı.

EURO 2032 TÜRKİYE'DEN ALINABİLİR!

Beinsports'un haberine göre, bu gece yaşanan olay nedeniyle İtalya ile ortak düzenlenecek EURO 2032 Türkiye'den alınabilir.

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