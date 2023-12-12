TFF'den yumruklu saldırı sonrası ilk açıklama: Herkes bedelini ödeyecek

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde saha içinde Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek" dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
TFF'den yumruklu saldırı sonrası ilk açıklama: Herkes bedelini ödeyecek

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünden sonra sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı. Meler darbe sonrası yere yığılırken Koca, yerdeki Meler'e tekme attı. Halil Umut Meler'in sol gözünün şiştiği görüldü.

“HERKES BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEK”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya sert tepki gösterdi.

Büyükekşi açıklamasında, "Acilen yönetim kurulumuzu toplantıya davet ettim. Her fırsatta hakemleri hedef gösteren, bunu yaparken de bu işin sonunun nereye gidebileceğini hesap edemeyen herkes bu olayı enine boyuna düşünsün." dedi.

TFF Başkanı açıklamasının devamında, "Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya katılan herkes, bedelini ödeyecek. Kimse, kimseye yumruk atamaz. Özellikle bir hakeme bunu yapamazlar. Çok üzgünüm. Detayları kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

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