Antalya’daki teleferik faciasında hayatını kaybetmişti! Kahreden detay ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Antalya’daki teleferik faciasında hayatını kaybetmişti! Kahreden detay ortaya çıktı
Antalya’da dün meydana gelen teleferik kazasında hayatını kaybeden 54 yaşındaki Memiş Gümüş’ün, kazadan yaralı olarak kurtulan eşi ve iki çocuğuyla birlikte ilk kez teleferiğe bindiği ortaya çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sarısu teleferik hattını destekleyen demir direklerden biri, dün saat 18.00 civarında heyelan sonucu kırıldı ve bir kabin ona çarptı. 8 kişinin bulunduğu kabinin tabanı çöktü ve içindekiler metrelerce yükseklikten düştü.

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Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin, ailesiyle birlikte bayram tatili için Söke ilçesinden gelen Memiş Gümüş olduğu belirlendi.

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Gümüş’ün öğretmen olan eşi Keziban Çapar Gümüş (49) ve oğulları Fatih Gümüş (14) ile Lütfullah Gümüş (17) de kazada yaralandı.

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Camilerde müezzinlik yapan ve Kuran okuyan Memiş Gümüş, çevresinde ‘Memiş Hoca’ olarak tanınıyordu. FETÖ soruşturması kapsamında hakimlik görevinden ihraç edilmişti. Eşi Keziban Çapar Gümüş ise Bağarası Hürriyet İlkokulu’nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak çalışıyordu.

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Yakınları, Memiş Gümüş’ün cenazesinin bugün akşam Söke’ye getirileceğini ve yarın Bağarası Mahallesi’nde defnedileceğini duyurdu.

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