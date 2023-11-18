Arda Güler'in psikoloğu iyileşmesi için elinden geleni yapacak: Onu iyileştirebilecek şey bende saklı

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, aylardır peş peşe geçirdiği sakatlıklardan dolayı bir türlü Real Madrid forması giyemedi.

Takımın bireysel psikoloğu Lusmila Sanchez, İspanya'da katıldığı bir TV programında Arda Güler hakkında konuştu.

''ONA BOLCA VAKİT AYIRIYORUM''

''Arda Güler'e bolca vakit ayırıyorum'' diyen Sanchez'in açıklaması şu şekilde;

"Futbolcu psikolojisini en çok sarsan durum, antrenman veya maç esnasında oluşan sakatlıklardır. Arda Güler'e bu sebepten daha çok vakit ayırıyorum. Onu iyileştirebilecek şey bende saklı.''