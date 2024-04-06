Arda Güler'in yeni takımı belli oldu

Kaynak: ntv spor
Arda Güler'in yeni takımı belli oldu
Real Madrid'de oynatılmadığı için hayal kırıklığı yaşayan Arda Güler'in yeni takımının belli olduğu ileri sürüldü.

Arda Güler, İspanya'nın Real Madrid takımına büyük umutlarla gitmişti.

Ancak genç oyuncuya teknik direktör Carlo Ancelotti forma vermekten sakındı.

Arda, şu ana kadar Real Madrid'de 7 maçta sadece 98 dakika süre aldı ve 1 gol attı.

İspanyol basınına göre Arda Güler'in yeni takımı belli oldu.

Bu takımın Sevilla olduğu ileri sürüldü.

Haberde Arda'nın Real Madrid'de büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı ve teknik direktör Carlo Ancelotti'ye son derece kızgın olduğu iddia edildi.

Sevilla'nın devreye girdiği belirtilerek, takımının sportif direktörü Victor Orta'nın, kalitesine hayran olduğu Arda Güler için kiralama teklifinde bulunacağı ileri sürüldü.

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