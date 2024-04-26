Galatasaray hata yapmadı. Şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı

Trendyol Süper Lig’in 34. Hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 3-0 mağlup etti.
Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 53’te Hakim Ziyech 64’te Kerem Demirbay 90+1’de Mauro Icardi kaydetti.
Bu galibiyet ile 93 puana yükselen Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe’ye maç fazlasıyla 7 puan fark atarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerledi.
41 puanda kalan Adana Demirspor ise 11. sırada yer aldı. Samsunspor'un Kasımpaşa deplasmanında kazanması halinde mavi şimşekler 12. sıraya gerileyebilir.
İlgili Haberler