Galatasaray hata yapmadı. Şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı

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Galatasaray hata yapmadı. Şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı
Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig’in 34. Hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 3-0 mağlup etti.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 53’te Hakim Ziyech 64’te Kerem Demirbay 90+1’de Mauro Icardi kaydetti.

Bu galibiyet ile 93 puana yükselen Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe’ye maç fazlasıyla 7 puan fark atarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerledi.

41 puanda kalan Adana Demirspor ise 11. sırada yer aldı. Samsunspor'un Kasımpaşa deplasmanında kazanması halinde mavi şimşekler 12. sıraya gerileyebilir.

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