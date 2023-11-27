Hasan Arat'ın Serdal Adalı'ya canlı yayın teklifine Fuat Çimen'den flaş paylaşım

Hasan Arat'ın canlı yayında Serdal Adalı'ya yaptığı "Canlı yayına" çıkalım deklifine bir destek de Fuat Çimen'den geldi.

Çimen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla iki başkan adayını canlı yayına çıkmaya davet etti.

İşte Fuat Çimen'in o paylaşımı:

Sn. @Hasan_Arat projelerini eleştiren Sn. @SerdalAdali2023 için yüzyüze ekranda bunları konuşmak Sn. @SerdalAdali2023 için büyük fırsat.

Sn. Serdal Adalı gibi önemli bir Beşiktaş değerinin bu teklife hayır demeyecek demokratik cesaret ve olgunlukta olduğundan eminim Sn @Hasan_Arat ve Sn. @SerdalAdali2023‘nın beraber çıkacağı projelerini anlatacakları, sorulan sorulara cevap verecekleri bir canlı yayın hem seçime gelecek Beşiktaşlılar için bir fikir verecek hem de bu konuda Türkiye’nin uzun zamandır unuttuğu kamuoyu önünde demokratik tartışma kültürünü de bize yaşatacaktır.

Beşiktaş için çok değerli bu iki BJK Başkan Adayı, seçim öncesi umarım ve dilerim bu demokratik güzelliği bize yaşatırlar.

DAHA ÖNCE DE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Çimen daha önce de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:

Sn.@Hasan_Arat ve Sn. @SerdalAdali2023 ile birlikte Sn.@ctisik’ın programına ve sonrasında da @BabalaTv ‘de Sn.@OguzhanUgur’a konuk olsalar projelerini salondaki konuklara ve tüm Türkiye’ye sunsalar. Salondakilerin, izleyicilerin sorularına yanıt verseler. İki “Beşiktaşlı” başkan adayı tüm Türkiye’ye demokrasi şöleni yaşatsalar.

Sn. @ctisik ve Sn. @OguzhanUgur bu konuda başkan adayları ile görüşüp programlarına davet etse ve Beşiktaşlı taraftarlara, kongre üyelerine başkan adaylarının proje ve planlarını aktarmalarını sağlasalar ( gönül ister ki programa iki başkan adayı da ayrı ayrı değil birlikte katılsalar)"

HASAN ARAT'A DESTEK

Fuat Çimen, yapılacak olan başkanlık seçiminde Hasan Arat’ı destekleyeceğini açıklamş, Arat’ın camianın lideri olabileceğine inandığını ifade eden Çimen, "Hasan Bey'in adaylığını doğru buluyorum, kimseyi sandıkta yönlendirmem ama kendi adıma ilke olarak Hasan Bey'e destek kararı aldım." demişti.

1200 OY ALMIŞTI

Beşiktaş'ta 2022 yılında yapılan olağan seçimli genel kurulunda Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi’ye karşı aday olmuş, Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen seçimde 3965 geçerli oyun 1190’ı almıştı.

Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, aldığı 2777 oyla tekrardan başkanlığa seçilmişti.