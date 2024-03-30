Beşiktaş'ın yıldızı sahada bayıldı. Yürekler ağza geldi

Kaynak: AA
Beşiktaş'ın yıldızı sahada bayıldı. Yürekler ağza geldi
BKT Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında sahasında Mincidelice JL ile karşılaşan Beşiktaş aldığı galibiyet ile seride durumu 1-1'e getirdi.

Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası yarı final serisi ikinci maçında Fransa'nın Mincidelice JL takımını 81-72 yendi.

Deplasmandaki ilk maçı 86-74 kaybeden siyah-beyazlılar, yarı final serisinde durumu 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da dış atışlarda başarı sağlayamadı. Takımlar, hücumda istediği isabetleri bulamazken 5. dakikayı konuk ekip 9-7 önde kapattı. Mike ile skor üreten Mincidelice JL, 9. dakikanın başında 16-12 üstünlük kurdu. Beşiktaş, Berk Uğurlu ve Simonovic'in elinden bulduğu 5-0'lık seriyle aynı dakikada 17-16 öne geçti. Siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 19-18 üstün tamamladı.

İkinci periyodun başında Simonovic ve Allman ile serbest atış çizgisinde hata yapmayan Beşiktaş Emlakjet, 13. dakikada 5 sayılık fark (23-18) yakaladı. Morgan ve Salash ile pota altını iyi kullanan Fransız takımı, 15. dakikayı 24-23 üstün geçti. Beşiktaş, iyi savunma yapsa da basit top kayıpları yaptı ve hücum ribauntlarını almakta zorlandı. Ev sahibi ekip, devre arasına 36-32 geride girdi.

İkinci yarının başında Lewis'ın elinden 3 sayılık basket bulan Mincidelice JL, farkı 7 sayıya (32-39) çıkardı. Mathews ve Delgado ile 11-0'lık seri bulan Beşiktaş, 24. dakikada 43-39 üstünlük yakaladı. İyi savunma yapan siyah-beyazlılar, 28. dakikada farkı 9 sayıya (55-46) çıkardı. Beşiktaş Emlakjet, üçüncü çeyreği 59-53 önde bitirdi.

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Son periyoda hızlı giren Beşiktaş, Mathews, Delgado ve Mitchell ile skor üreterek 32. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 66-55. Tempoyu yükselten siyah-beyazlılar, 35. dakikada farkı 15 sayıya (73-58) çıkardı. Fransız takımının geri dönüş çabasına rağmen üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, sahadan 81-72 galip ayrıldı.

Serinin üçüncü ve son maçı, 3 Nisan Çarşamba günü Fransa'da oynanacak. Söz konusu müsabakayı kazanan takım adını finale yazdıracak.

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SAHADA BAYILDI

Beşiktaş Emlakjet'in ABD'li forveti Matthew Mitchell yaşadığı sakatlıkla basketbolseverleri endişelendirdi.

Maçın bitimine yaklaşık 4 dakika kala pota altında rakibi Jequan Lewis ile çarpışan Mitchell, yere boynunun üzerine düştü ve başını sert bir şekilde yere çarptı. Baygınlık geçiren tecrübeli basketbolcuya hemen saha içinde müdahale edildi. Yan çevrilen ve dilinin boğazına kaçması engellenen Mitchell, yapılan müdahalenin ardından kendine geldi.

Bu sürede teknik ekipler, basketbolcular ve tribünlerdeki taraftarlar endişeyle bekledi.

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