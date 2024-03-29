Ali Koç'u bir tek Galatasaray destekledi

Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası bir açıklama yapan Ali Koç Kulüpler Birliği başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.

Ali Koç’un istifa kararı sonrası bugün toplanan Kulüpler Birliği yaptığı görüşme sonrasında 18 takım Ali Koç’un istifasını reddederek görevine devam etmesine karar verdi.

Kulüpler Birliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "29 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Sayın Ali Y. Koç'un Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığından istifası ile ilgili olarak, toplantıya katılan 16 kulübümüzün 15'i ve telefonla ulaşılan 3 kulübümüz olmak üzere toplam 18 kulübümüzün ittifakıyla, Başkanımız Sayın Ali Y. Koç'un istifasının kabul edilmemesi ve başkanlık görevine devam etmesine karar verilmiştir" dedi.

18 kulübün reddine karşılık Ali Koç’un istifa kararına destek veren tek takımın ise Galatasaray olduğu öğrenildi.