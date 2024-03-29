Erol Bulut yine başaramadı

Hamza Özalkuş
Erol Bulut yine başaramadı
Sunderland'e mağlup olan Cardiff City ve Erol Bulut üst üste ikinci maçını kaybetti.

İngiltere Championship 39. Hafta maçında Cardiff City sahasında Sunderland ile karşı karşıya geldi.

Cardiff City Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip rakibine 2-0 mağlup oldu.

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Sunderland’a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Aouchiche ve 27. dakikada Jobe Bellingham kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte Erol Bulut ve öğrencileri üst üste 2. maçından da mağlubiyet ile ayrıldı ve 53 puanla 13. sırada kalarak play-off hattından gittikçe uzaklaştı.

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51 puana ulaşan Sunderland ise 12. sıraya yükseldi

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