Acun Ilıcalı kahroldu

İngiltere Championship’in 39. Haftasında Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City deplasmanda Stoke City ile karşı karşıya geldi.
MKM Stadyumu’nda oynanan mücadelede konuk ekip Hull City’yi 2-0 mağlup etti.
Stoke City’ye galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Josh Laurent ve 90+3 dakikada Ki-Jana Hoever kaydetti.
Milli yıldızlarımızdan Abdülkadir Ömür 60. Dakikada Ozan Tufan ise 71. Dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuç ile birlikte 58 puanda kalarak 9. Sıraya gerileyen Hull City play-off hattından iyice uzaklaşırken 44 puana ulaşan Stoke City 17. Sıraya yükseldi.
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