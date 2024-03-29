Acun Ilıcalı kahroldu

Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı kahroldu
Hull City evinde kabusu yaşadı.

İngiltere Championship’in 39. Haftasında Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City deplasmanda Stoke City ile karşı karşıya geldi.

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MKM Stadyumu’nda oynanan mücadelede konuk ekip Hull City’yi 2-0 mağlup etti.

Stoke City’ye galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Josh Laurent ve 90+3 dakikada Ki-Jana Hoever kaydetti.

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Milli yıldızlarımızdan Abdülkadir Ömür 60. Dakikada Ozan Tufan ise 71. Dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuç ile birlikte 58 puanda kalarak 9. Sıraya gerileyen Hull City play-off hattından iyice uzaklaşırken 44 puana ulaşan Stoke City 17. Sıraya yükseldi.

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