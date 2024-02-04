Beşiktaş'ın yıldızı Trabzonspor maçında yok! Dev maç öncesi kötü haber

Ayşe Eser Kuşata
Beşiktaş'ın yıldızı Trabzonspor maçında yok! Dev maç öncesi kötü haber
Beşiktaş, Omar Colley'in yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş'ın bugün saat 20.00'de Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi siyah-beyazlılara kötü haber geldi.

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OMAR COLLEY KADRODAN ÇIKARILDI

Beşiktaş'ın Gambiyalı savunmacısı Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbolcumuz Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Futbol Takımımızın bugün oynayacağı Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.'' ifadeleri yer aldı.

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