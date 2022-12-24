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Bingöl Yayladere SYDV geçici personel alacak

Bingöl Yayladere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere geçici 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 28 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 06:50
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Bingöl Yayladere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) geçici personel alacak

Bingöl Yayladere SYDV geçici personel alacak
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MÜRACAAT KOŞULLARI
1-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
3-18 yaşını doldurmuş-50 Yaşını doldurmamış olmak (01.03.1973)
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikåp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
6- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

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