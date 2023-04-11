﻿Birleşe birleşe sorunları çöze çöze kucaklaşma

21 yıldır; milleti açlık ve yoksulluk altında bırakan, demokrasiyi askıya alan, ifade özgürlüğünü yok eden, özgür basını saldırılar, ceza ve yaptırımlar ile baskı altına alan, Türkiye'yi mahveden, siyasi suikastları görmezden gelen, yolsuzluk ve rüşveti yaptırımsız bırakan bir AKP iktidarı var.

15 milyon kişiye sosyal yardım adı altında oy devşiren, yandaş medyadaki algı operasyonları ile yalan, dolan haberlerle milleti kandıran, devlet imkânlarını talan eden AKP iktidarı var.

Çiftçiyi, köylüyü, esnafı, tüccarı, memuru, işçiyi, emekliyi fakruzaruret içinde yaşamaya mahkûm eden AKP iktidarı var.

Türkiye Cumhuriyeti Devletini AKP devleti haline getiren, Atatürk ilke ve devrimlerini çiğneyen, anayasayı ayaklar altına alan AKP iktidarı var.

Anayasayı YSK'ya çiğneterek 14 Mayıs seçimlerine haksız ve hukuksuz şekilde cumhurbaşkanı adayı gösterilen Recep Tayyip Erdoğan var.

Bu sayede Meclis'ten erken seçim kararı çıkartarak 2028'de de aday olmayı sağlayan YSK'nın 11 üyesinin anayasayı ilga etmesi sonucu 2014'ten 2033'e kadar 19 yıl Cumhurbaşkanı olmayı nasıl sağladığı bilinmeyen Recep Tayyip Erdoğan var.

Ve…

21 yılın acılarını sonlandırmak amacıyla;

-Birleşe, birleşe,

-Helalleşerek,

-Kucaklaşarak,

-6'lı Masa'yı kurarak,

-Hırsızların peşine düşerek,

-Rüşvet ve yolsuzluğu tarihe gömerek,

-Zengini daha zengin değil fakiri daha zengin ederek,

-Milletin çalınan 418 milyar dolarını millete geri vererek,

-300 milyar dolar taze kredi ile istihdam yaratarak,

-Tam demokrasi vaat ederek,

Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu var…

Cumhurbaşkanı Yardımcıları olarak;

-Temel Karamollaoğlu var,

-Ali Babacan var,

-Ahmet Davutoğlu var,

-Gültekin Uysal var,

-Meral Akşener var,

-Ekrem İmamoğlu var,

-Mansur Yavaş var…

Bu liderlerin de elbette kadroları var.

Saadet Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne, Demokrat Parti'ye ve DEVA'ya milletvekili listesini açan 100 yıllık CHP var…

İYİ Parti ile 16 ilde ortak liste yapan CHP var.

Değerli okurlarım,

Milletvekili listeleri açıklandıktan sonra CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na özgür medya dediğimiz televizyonlardan müthiş haksız bir eleştiri başlatıldı.

Sözde gazeteciler ile yorumcular CHP'nin ilkelerini sorguluyor ve Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyorlar.

Ancak Türkiye'nin kader seçimi öncesi;

-Seçmeni Millet İttifakı partilerinden soğutmaya,

-Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kaybına neden olacak haksız yorumlar yapmaya hiçbir gazetecinin, yorumcunun hakkı yoktur.

Türkiye'yi çökerten AKP'den ayrılanlar, AKP'ye yamanan MHP'den ayrılanlar parti kurarak AKP'yi seçim sandığına gömmek istiyorlarsa hata mı yapıyorlar?

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kurduğu 6'lı Masa'yı bugüne kadar destekleyenler bu partilerde kimlerin bulunduğunu bilmiyorlar mıydı?

AKP'nin seçim yasası kumpası sonrası ortak liste ile Meclis'te daha çok milletvekili çıkarmaları gerektiğini görmüyorlar mıydı?

Şimdi kalkmış CHP listelerinde yer alan isimler için;

-Ali, Veli hatadır,

-Ahmet, Mehmet hatadır,

-Orhan, Korhan hatadır diye eleştirmenin günü müdür?

Hayır gün; Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulma günüdür…

Gazeteciler de yorumcular da Türk milleti de bilsin ki;

Erdoğan'ın fikri yapısını ifade eden kimliği de faşizmdir.

Onu en iyi tanımlayan kimlik bu kimliktir.

Hazımsızlık, nezaketsizlik, kabalık, saygısızlık, hırçınlık, saldırganlık faşist bir insandan beklenen başlıca özelliklerdir.

Erdoğan, zaman zaman faşizan yüzünü gizleme sihirbazlığını gösteriyor, çok yüzlülüğü gereği zaman zaman "Kürt kardeşlerim" sıfatını kullanıyor.,

Erdoğan'ın kişiliği aynı zamanda bir megaloman kişiliğidir.

Onun için gırtlağını yırtarcasına bağırıp çağırıyor.

Erdoğan yeni yeni faşistleşmiyor, o öteden beri öyleydi.

Erdoğan'ın kişiliğinden hoşgörü, nezaket, zarafet beklemek onu hiç tanımamak olur.

Yargıtay bu sözleri "ifade özgürlüğü" sayar…

Not: 18. Ceza Dairesi 26.09.2017 tarihli 2017 / 9614 sayılı karar...