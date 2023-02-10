10 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Kılıçdaroğlu AFAD raporunu göstererek seslendi: Erdoğan, seninle sonuna kadar mücadele edeceğiz, bizim de kader planımız

Kılıçdaroğlu AFAD raporunu göstererek seslendi: Erdoğan, seninle sonuna kadar mücadele edeceğiz, bizim de kader planımızda bu varmış

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda AFAD'ın Düzce Gölyaka depremi sonrası hazırladığı raporu göstererek, "AFAD kendi röntgenini çekmiş. AFAD'ın onurlu bürokratları tümüyle bunları yazmış ama dinleyen kim! Şimdi ben nasıl susayım?" dedi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 00:05
Takip Et

Kılıçdaroğlu: Erdoğan, seninle sonuna kadar mücadele edeceğiz, bizim de kader planımızda bu varmış

Kılıçdaroğlu AFAD raporunu göstererek seslendi: Erdoğan, seninle sonuna kadar mücadele edeceğiz, bizim de kader planımızda bu varmış
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, saat 22.00’de açıklama yapacağını duyurmuştu.

Beklenen açıklamayı yapan Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda AFAD'ın Düzce Gölyaka depremi sonrası hazırladığı raporu gösterdi. AFAD ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“SİYASET ÜSTÜ DAYATMASINI NEDEN ASLA KABUL EDEMEYECEĞİMİ SİZE BU SEFER RESMİ BİR RAPOR ÜZERİNDEN ANLATACAĞIM”

“Sevgili halkım. İyi akşamlar. Milletimiz derin bir acı yaşıyor. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Halkımızın dirayeti, birliği, yardımlaşmasıyla olağanüstü bir seferberlik içindeyiz. Bu ülkenin insanı onurludur, ona hak ettiği yaşamı kurmak da bizim boynumuzun borcudur.

İşte bu yüzden halkımızın neyle karşı karşıya olduğunu, bu saray siyasetinin bizi nereye getirdiğini ve sözde siyaset üstü dayatmasını neden asla kabul edemeyeceğimi size bu sefer resmi bir rapor üzerinden anlatacağım.

“HALKIMIN KAVGASIYIM”

İnanın ‘siyaset üstüdür’ demek, en kolayıdır ama ben öyle bir yerdeyim ki, artık kolayı yapamam, bu kırık cam parçaları üzerinde çıplak ayaklarımla yürümek zorundayım. Çünkü ben halkımın kavgasıyım.

Bu raporun giriş bölümündeki bir cümleyi okuyorum. Neden bu raporun hazırlandığı burada yazılı. ‘Afet risklerinin çok yüksek olduğu ülkemizde meydana gelebilecek benzer olaylarda afet yönetimine katkı sunması amacıyla hazırlanmıştır'.

Ne diyor? 23 Kasım 2022'de yani sadece 2.5 ay önce Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9'luk bir deprem oldu. Can kaybı yoktu. 96 vatandaşımız yaralanmıştı. Görece küçük bir depremdi.

“ŞİMDİ BEN NASIL SUSAYIM?

Deprem sonrası AFAD tarafından bir analiz raporu hazırlandı. O raporda AFAD ne diyor? Özetliyorum: ‘Koordinasyon sağlayamadık' diyor. ‘Toplanma alanı yanlış seçildi' diyor. ‘Yardımlar geç geldi' diyor. ‘Çadır takibini yapamadık' diyor. ‘Görevli personelin takip ve koordinesini sağlayacak birim yoktu’ diyor. ‘Koordinasyon birimi oluşturulamadı’ diyor. ‘Yemek dağıtımında sorunlar yaşadık’ diyor. ‘Afet nakliye personeli ancak 2 gün sonra Düzce iline ulaşabildi’ diyor. ‘Deprem sonrasında zarar tespit sürecine bile yetersiz kaldık’ diyor. ‘Düzgün bir zarar tespit ekibi kuramadık’ diyor. ‘İnşaat mühendisleri yerine, öğretmen ve imamlardan ekip kurduk’ diyor.

"AFAD KENDİ RÖNTGENİNİ ÇEKMİŞ"

Sevgili halkım, AFAD kendi röntgenini çekmiş. AFAD'ın onurlu bürokratları tümüyle bunları yazmışlar ama dinleyen kim! Şimdi ben nasıl susayım? Söyleyin bana Allah aşkına, ben bunlara karşı nasıl susayım? ‘Siyaset üstü’ mü diyeyim? Bunları görmeyeyim mi? ‘Kader planı’ mı diyeyim?

"ERDOĞAN, SENİNLE SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ, BİZİM DE KADER PLANIMIZDA BU VARMIŞ"

Sevgili halkım deprem çok büyüktü ama depremden çok daha büyük olan, koordinasyonsuzluktu, plansızlıktı, liyakatsizlikti. Ve bile bile, göz göre göre bu riskleri aldılar.

Oluşan can kaybımızın ulaşacağı nokta depremin büyüklüğünden değil müdahaledeki etkisizliktendir, yetersizliktendir.

Erdoğan, seninle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bizim de kader planımızda bu varmış.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
1
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
2
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
3
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
4
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Depremin yaralarını sarmaya çalışan Ahbap'a siber saldırı. Yurt içinden 400 bin saldırı gerçekleşti
5
﻿Depremin yaralarını sarmaya çalışan Ahbap'a siber saldırı. Yurt içinden 400 bin saldırı gerçekleşti
﻿Depremin yaralarını sarmaya çalışan Ahbap'a siber saldırı. Yurt içinden 400 bin saldırı gerçekleşti
﻿Barcelona depremzedeler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu
6
﻿Barcelona depremzedeler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu
﻿Barcelona depremzedeler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu
﻿Aşağılık Charlie Hebdo'ya cevabı Yunanlar verdi. "Hepimiz Türküz" karikatürü
7
﻿Aşağılık Charlie Hebdo'ya cevabı Yunanlar verdi.
﻿Aşağılık Charlie Hebdo'ya cevabı Yunanlar verdi. "Hepimiz Türküz" karikatürü
﻿AFAD ön değerlendirme raporunu hazırladı
﻿AFAD ön değerlendirme raporunu hazırladı
﻿AFAD ön değerlendirme raporunu hazırladı
﻿VakıfBank'ın eski oyuncusu Egonu'dan ırkçılık açıklaması
﻿VakıfBank'ın eski oyuncusu Egonu'dan ırkçılık açıklaması
﻿VakıfBank'ın eski oyuncusu Egonu'dan ırkçılık açıklaması
﻿Potada Polonya'ya yenildik
﻿Potada Polonya'ya yenildik
﻿Potada Polonya'ya yenildik
﻿Depremzedelere yardım için gittiği Malatya’da uyuduğu minibüste zehirlenerek yaşamını yitirdi
﻿Depremzedelere yardım için gittiği Malatya’da uyuduğu minibüste zehirlenerek yaşamını yitirdi
﻿Depremzedelere yardım için gittiği Malatya’da uyuduğu minibüste zehirlenerek yaşamını yitirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.