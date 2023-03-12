﻿Çadırdaki Cumhurbaşkanı Saraydaki Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi için günler kaldı.

-Bir tarafta;

Tüm serveti olan alyansı ile siyasete girdi, dünyanın en zengin siyasetçisi olarak saraylarda zevküsefa içinde Lale Devri yarattı kendisine ve ailesine Recep Tayyip Erdoğan…

-Diğer tarafta;

Oğuzların Bozok kolunun Beğdili boyundan Akşehir'de türbesi olan ve Anadolu'nun Türkleşmesini sağlayan Seyyid Mahmud Hayranî torunu Seyyid Kılıçdaroğlu…

-Bir tarafta;

4 yıllık üniversite diploması hâlâ ispatlanamayan İmam Hatip Mezunu Erdoğan…

-Diğer tarafta;

Elazığ Ticaret Lisesini birincilikle bitiren ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin Ekonomi-Maliye Bölümünden mezun olan Kılıçdaroğlu…

-Bir tarafta;

Atıştırmalık ticareti yapıp, siyasetçi olan Erdoğan,

-Diğer tarafta;

1971 yılında hesap uzman yardımcısı olarak devlet memuriyetine giren, Gelirler Genel Müdürlüğü, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik müsteşar yardımcısı olan Kılıçdaroğlu…

-Bir tarafta;

2002'den bu yana Türkiye'yi tek başına yöneterek;

-Anayasa Mahkemesi tarafından, "Laiklik karşıtı odak" olarak mahkûm edilen ve bir oyla kapanmaktan kurtarılan hükümlü AKP'nin Genel Başkanı Erdoğan,

-Ergenekon, Kumpas, Askerî Casusluk kumpaslarını FETÖ ve Amerika ile birlikte yaparak, "Davaların Savcısıyım" diyen Erdoğan,

-26. Genelkurmay Başkanını 26 ay esir tutan iktidarın başı Erdoğan,

-Devletin bekası için en önemli devlet sırlarının bulunduğu Kozmik Odayı FETÖ'cülere açtırarak FETÖ ve Amerika'nın eline geçmesine yol açan Erdoğan,

-Askerimizin başına çuval geçiren hain Amerika için, "Ne notası, müzik notası mı vereceğiz" diye Türk Silahlı Kuvvetlerinin onur ve şerefine sahip çıkmayan Erdoğan,

-"Milliyetçiliği ayaklar altına alırız" diyen Erdoğan,

-4 Bakanın rüşvet ve yolsuzluk dosyalarını Yüce Divan'a göndermeden kapatan Erdoğan,

-5 yandaş müteahhide verdiği devlet işleri nedeniyle dünya sıralamasında lider yapan Erdoğan,

-"Dindar ve kindar nesil yetiştireceğiz" diyerek milleti kutuplaştıran ve ayrıştıran Erdoğan,

-Yargıyı siyasallaştıran Erdoğan,

-128 milyar doları arka kapıdan yandaşlara satan Erdoğan,

-Ailesinin MAN Adası hesapları ile eleştirilen Erdoğan,

-Aile vakıflarına kaynağı ve miktarı belli olmayan hatta rüşvetçi Reza Zarrab'dan bile bağışlar alan Erdoğan,

-FETÖ'cüleri yargıya, emniyete, askeriyeye yerleştirerek Türkiye'yi 15 Temmuz hain darbe girişimine maruz bırakan Erdoğan,

-Rus savaş uçağını düşürtüp övünen ancak S-400 satın alarak telafi yoluna giden ve Putin'den özür dilemek zorunda kalan ve Türkiye'nin milyarlarca dolar gelir kaybına neden olan Erdoğan,

-Putin'in kapısında dakikalarca bekletilmeye ses çıkartamayan Erdoğan,

-Esad ile ailece görüşürken Amerika'nın "Arap Baharı" gazına gelerek "Katil Esad" diyen ve milyonlarca Suriyeli sığınmacıya tüyü bitmemiş yetim Türk çocuklarının hakkı olan 100 milyar doları harcayan Erdoğan,

-S-400 alması nedeniyle Türkiye'nin parasını ödediği ve ortak olduğu F-35 savaş uçağı projesinden atılmasına neden olan Erdoğan,

-Avrupa Birliği üyeliği hayalinden vaz geçip Avrupa ülkelerinin liderleri ile kavga eden Erdoğan,

-Faize sözde karşı olup, Kur Korumalı Mevduat ile fakirden alıp zengine katmerli faiz veren Erdoğan,

-"Ekonomistim" diye diye enflasyonu azdıran, milleti enflasyon canavarı ile fakirleştiren Erdoğan,

-Yer Bilimcilerin, "Deprem riski" uyarılarına kulak tıkayıp kentsel dönüşümü rantsal dönüşüm yapan Erdoğan,

-Kahramanmaraş depremlerinde askeri kışlasından çıkartma emri vermeyerek yardım ve kurtarmaya 2 gün göndermeyen Erdoğan,

-Çadır satmasına sessiz kalıp Kızılay'ı eleştirenlere, "Be ahlaksız be namussuz" diye milletin namusuna hakaret eden Erdoğan,

-35 günde sadece 2 kez deprem bölgesine gidebilen Erdoğan,

-Devlet Bahçeli desteği ile kendisi için anayasa değiştirten ve ucube Tek Adam Rejimi ile milleti mahveden Erdoğan,

-Anayasaya göre 3. kez cumhurbaşkanı adayı dahi olması mümkün olmayan Erdoğan,

-Yüksek Seçim Kurulu'na baskı yapıp, anayasayı çiğneterek aday olmaya çalışan Erdoğan…

Diğer tarafta;

-Milletin fakirleşmesine, rüşvet ve yolsuzluklara, yargının siyasallaşmasına, FETÖ ve PKK terör örgütlerine karşı çıkan, Suriye batağına girmeyin diye uyaran, TÜİK'in, Merkez Bankası'nın, Millî Eğitim Bakanlığı'nın kapılarını çalan, Ankara'dan İstanbul'a, "Demokrasi" yürüyüşü yapan devlet adamı Kılıçdaroğlu,

-Deprem olur olmaz defalarca giden ve Cuma gecesini Malatya'da çadırda geçiren Kılıçdaroğlu,

-Güçlendirilmiş Parlamenter Rejim ile millete tam demokrasi vaat eden Kılıçdaroğlu,

-Fakirliği kader olmaktan çıkartmaya kararlı Kılıçdaroğlu,

-Devlet adamı Kılıçdaroğlu

-Millet İttifakı'nın resmî adayı Kılıçdaroğlu

Ey Türk Milleti;

Karar sizin…