Çanakkale'de orman yangını

Çanakkele’de orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

KAYNAK: AA
Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'de Damyeri mevkisindeki ormanda saat 12.30 sıralarında yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına, havadan ve karadan müdahale ediyor.

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