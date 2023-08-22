Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'de Damyeri mevkisindeki ormanda saat 12.30 sıralarında yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına, havadan ve karadan müdahale ediyor.
Çanakkele’de orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.
Çanakkale'de Damyeri mevkisindeki ormanda saat 12.30 sıralarında yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına, havadan ve karadan müdahale ediyor.